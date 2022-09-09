«Ця суперсила — не дарунок, а прокляття». Новий трейлер кінокоміксу DC «Чорний Адам» / Black Adam із Двейном Джонсоном

Warner Bros. опублікувала новий трейлер «Чорного Адама» / Black Adam — майбутнього кінокоміксу DC із Двейном Джонсоном в головній ролі.

У ньому багато матеріалу з попереднього (червневого) трейлера, і Чорний Адам намагається переконати усіх в тому, що він лиходій. Водночас є кілька нових кадрів та сцен з очевидним натяком на те, що насправді герой Двейна Джонсона хороший хлопець, який трішки заплутався та збився зі шляху.

Другий трейлер фільму «Чорний Адам» в оригіналі англійською

Фільм розповість про походження антигероя всесвіту DC Тета Адама, якого зіграв відомий актор та реслер Двейн «Скеля» Джонсон. За сюжетом, лиходій повернеться з вигнання в найвіддаленіший куточок Всесвіту і спробує помститися своєму наставнику. У сольнику Чорний Адам не зіткнеться з Шазамом, який є його головним суперником — їхньому протистоянню присвятять наступні фільми циклу.

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У фільмі також з’являться інші персонажі DC, як-от Людина-яструб (Елдіс Годж), Доктор Фейт (Пірс Броснан), Циклон (Квінтеса Суінделл) і Атомний нищівник (Ной Сентінео). І, ймовірно, цих персонажів ми ще побачимо у потенційних майбутніх фільмах, адже їхня команда супергероїв «Суспільство справедливості» існує набагато довше, ніж «Ліга справедливості». У твіті Джонсон інтригує, що Чорний Адам є початком «нової ери у Всесвіті DC».

POWER born from RAGE. The second trailer for BLACK ADAM ⚡️is here In theaters on October 21 🌍 A new era in the DC Universe has begun. @SevenBucksProd@WBPictures @DCComics @FlynnPictureCo#ManInBlack ⚡️ pic.twitter.com/yuFF52nfWc — Dwayne Johnson (@TheRock) September 8, 2022

Зйомки «Чорного Адама» стартували ще у квітні 2021 року і тривали трохи більш як три місяці. Режисер кінокоміксу — Жауме Колєт-Серра («Будинок воскових фігур», «Пасажир» та «Круїз у джунглях»).

В український кінопрокат кінострічка надійде 20 жовтня.