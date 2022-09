«Ця суперсила — не дарунок, а прокляття». Новий трейлер кінокоміксу DC «Чорний Адам» / Black Adam із Двейном Джонсоном

Warner Bros. опублікувала новий трейлер «Чорного Адама» / Black Adam — майбутнього кінокоміксу DC із Двейном Джонсоном в головній ролі.

У ньому багато матеріалу з попереднього (червневого) трейлера, і Чорний Адам намагається переконати усіх в тому, що він лиходій. Водночас є кілька нових кадрів та сцен з очевидним натяком на те, що насправді герой Двейна Джонсона хороший хлопець, який трішки заплутався та збився зі шляху.

Фільм розповість про походження антигероя всесвіту DC Тета Адама, якого зіграв відомий актор та реслер Двейн «Скеля» Джонсон. За сюжетом, лиходій повернеться з вигнання в найвіддаленіший куточок Всесвіту і спробує помститися своєму наставнику. У сольнику Чорний Адам не зіткнеться з Шазамом, який є його головним суперником — їхньому протистоянню присвятять наступні фільми циклу.

У фільмі також з’являться інші персонажі DC, як-от Людина-яструб (Елдіс Годж), Доктор Фейт (Пірс Броснан), Циклон (Квінтеса Суінделл) і Атомний нищівник (Ной Сентінео). І, ймовірно, цих персонажів ми ще побачимо у потенційних майбутніх фільмах, адже їхня команда супергероїв «Суспільство справедливості» існує набагато довше, ніж «Ліга справедливості». У твіті Джонсон інтригує, що Чорний Адам є початком «нової ери у Всесвіті DC».

POWER born from RAGE.

The second trailer for BLACK ADAM ⚡️is here

In theaters on October 21 🌍

A new era in the DC Universe has begun. @SevenBucksProd@WBPictures @DCComics @FlynnPictureCo#ManInBlack ⚡️ pic.twitter.com/yuFF52nfWc

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 8, 2022