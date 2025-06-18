Актор «Джентльменів» зіграє лиходія в горорі DC «Глиняне обличчя», — Джеймс Ганн

Глиняне обличчя» з коміксів / Джеймс Ганн

DC Studios нарешті знайшла головного актора для фільму жахів «Глиняне обличчя» — роль отримав Том Ріс Гарріс. І він нове обличчя для коміксів.

Співгенеральний директор DC Studios Джеймс Ганн оголосив, що «довгі і неймовірно вичерпні пошуки» нарешті добігли кінця. За його словами, вибором Гарріса залишилися враженими і він, і Метт Рівз.

«Не можемо дочекатися, коли ви побачите цей фільм, режисером якого є Джеймс Воткінс, а сценарій написав Майк Фланаган», — пише Ганн в BlueSky.

Раніше Гарріса можна було побачити в фільмах «Джентльмени», «Повернення Одіссея», а також у серіалах «Білі лінії» та «Підозра». Тепер він Глиняне обличчя — один з наймогутніших лиходіїв Бетмена, який має здатність до трансформацій і видавання себе за інших. Він складний і візуально химерний персонаж: гігантська істота, яка втратила людяність і тепер живе у вигляді мутованого перевертня з болота.

Про сюжет поки відомо небагато, але Ганн раніше натякав на «чистий чортів жах» з елементами психологічного трилера та боді-горору. У коміксах існує кілька версій персонажа, зокрема Безіл Карло — актор, який став вбивцею, і Метт Гейґен — істота зі змінною формою. Але яка саме версія стане основою для фільму — загадка.

Важливо, що цей фільм існуватиме в основному всесвіті DCU, тоді як «Бетмен» Метта Рівза — окрема історія. Хоча персонаж вже зʼявився в анімаційному серіалі «Монстри Коммандос», поки незрозумілий зв’язок між ними (і чи він є). Принаймні відомо, що ідея фільму з’явилася на радарах завдяки сильному сценарію Майка Фланагана, який і запустив проєкт у розробку.

Сценарист претендує на окремий фільм жахів, який не буде класичним бойовиком про супергероїв. Отже, фільм поставить Джеймс Воткінс («Не говори зі злом»), сценарій напише Майк Фланаган («Опівнічна меса», «Життя Чака»), а серед продюсерів — Лінн Гарріс та Метт Рівз, режисер «Бетмена» з Робертом Паттінсоном. Режисер Воткінс має досвід у горорах, а Фланаган відомий як один з найуспішніших творців сучасних жахів.

Премʼєра фільму запланована на 11 вересня 2026 року в межах першого етапу оновленого кіновсесвіту DC під назвою «Боги та монстри» (Gods and Monsters).

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Джерело: IGN