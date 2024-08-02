Туреччина без пояснень заблокувала Instagram — ЗМІ пов’язують рішення з вбивством лідера ХАМАСу

Напередодні країна критикувала Instagram за масове видалення дописів зі співчуттями щодо смерті лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram, згідно з повідомленням місцевого інформаційного регулятора (через Reuters).

Жодних причин чи ймовірної тривалості блокування у заяві не згадували, водночас ще у середу турецькі чиновники активно критикували соцмережу. Зокрема, керівник комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун згадував про «несправедливе» видалення дописів, в яких висловлювали співчуття у зв’язку із вбивством Ісмаїла Ганії, палестинського політика й одного із лідерів ХАМАС.

«Це цензура у чистому вигляді», — написав Алтун на X, додавши, що Instagram не посилався на порушення політики у своїх діях.

Meta, яка володіє Instagram, ще не надала жодних коментарів щодо блокування чи заяв Алтуна. Рішення щодо заборони соцмережі опублікували 2 серпня на сайті Управління інформаційних технологій і зв’язку Туреччини.

Туреччина критикує війну Ізраїлю в Газі та не вважає ХАМАС терористичною організацією. Раніше місцевий уряд обмежував доступ до популярних платформ соціальних мереж під час терористичних інцидентів і великих стихійних лих, переважно з міркувань безпеки.

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