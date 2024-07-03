Shaheed — «наймодерованіше» слово у Facebook, але Meta його більше не заборонятиме

Повна заборона не враховувала лінгвістичну складність арабського слова «shaheed», яке має кілька значень у перекладі.

У Meta давно застосовували політику повної заборони на слово «shaheed», як стало найбільш модерованим у програмах компанії, в першу чергу у Facebook. Однак, відповідно до рекомендацій наглядової ради Meta скасує це обмеження — з огляду на те, що слово має кілька значень, залежно від контексту.

«Shaheed» перекладається дослівно як шахід, або свідок — у мусульман і православних арабів найчастіше вживається у сенсі «мученик за віру» (в Україні, на жаль, це слово має зовсім інший сенс).

Згідно зі звітом наглядової ради, попередня політика Meta не враховувала «лінгвістичну складність», що призвело до непропорційної кількості видалень дописів із загальновживаним словом — зокрема в арабомовних користувачів, які «зазнали несправедливої ​​цензури».

«Наглядова рада вітає сьогоднішнє оголошення Meta про те, що вона виконає наші рекомендації та внесе зміни в несправедливу політику, яка призвела до цензури мільйонів людей на її платформах», — йдеться у заяві ради. «Зміни застосовуватимуть тонший підхід до модерування».

До системи модерації контенту у Facebook питання виникають регулярно — зі сторони України їх побільшало після повномасштабного вторгнення, коли соцмережа почала блокувати українців за дописи про війну. Тим часом побороти навалу російської пропаганди та ботів в компанії, так і не змогли — попри особисте звернення Мінцифри у липні 2022 року.

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