CEO Google примусив увесь колектив тестувати Bard — ШІ-технологію, яка покликана “знищити” ChatGPT

Генеральний директор Google Сундар Пічаї написав службову записку, у якій закликав усіх співробітників долучатись до активного тестування Bard. Він також зазначив, що незабаром компанія залучить партнерів для перевірки API, який дозволить іншим розробникам програмувати застосунки на базі ШІ-технології Google.

У понеділок Пічаї публічно оголосив про власний чатбот Google під назвою Bard, який планують розгорнути найближчими тижнями. Bard створено на основі власної платформи Google Language Model for Dialogue Applications (LaMDA) — саме та технологія, в якій колишній інженер компанії нібито виявив “ознаки свідомості”.

Google зіткнулась з тиском з боку інвесторів і співробітників на тлі популярності ChatGPT — ШІ-генератора реалістичних текстів, розробленого OpenAI. Microsoft активно підтримує стартап і за чутками, інвестує у нього мільярди доларів, а чатбот інтегрує з власною пошуковою системою Bing вже у березні.

“Наступного тижня ми залучимо кожного співробітника Google до допомоги у формуванні Bard і тестуванні внутрішньої версії. Ми з нетерпінням чекаємо на всі ваші відгуки — більше деталей буде незабаром”, — написав Пічаї в електронному листі до співробітників, який переглянув CNBC.

Термін “внутрішня версія” у компаніях позначає практику використання власного продукту перед його запуском. Пічаї також додав, що керівник Google Search Прабхакар Рагхаван “поділиться прогресом” на заході в Парижі пізніше цього тижня (Microsoft незабаром також проведе власний захід за участі генерального директора OpenAI Сема Альтмана).

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Раніше CEO Google написав у блозі, що Bard має пройти ретельну перевірку, аби відповідати “високій планці якості, безпеки та обґрунтованості реальної інформації”.

“На нас чекає багато важкої та захопливої роботи, щоб інтегрувати ці технології в наші продукти та продовжувати використовувати найкраще з Google Al для покращення життя людей. Ми підійшли до цієї роботи з інтенсивністю та цілеспрямованістю, що нагадує мені перші роки Google — тому дякую всім, хто зробив внесок”, — написав Пічаї.

Надалі Google дозволить стороннім розробникам створювати власні програми та продукти, використовуючи ту саму базову технологію LaMDA, через API.

“Наступного місяця ми почнемо залучати окремих розробників, творців і підприємства до випробування генеративних мовних API, спочатку розроблених на базі LaMDA, з низкою моделей для наслідування. З часом наша мета — створити набір інструментів і API, які полегшать іншим створення більш інноваційних програми за допомогою ШІ”,— додав Пічаї.

Джерело: CNBC