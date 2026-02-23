banner
Творець диспетчера завдань для Windows показав, якою б зробив сучасну версію: вона з ШІ і доступна на GitHub

Вадим Карпусь

Автор оригінального Диспетчера завдань Windows Дейв Пламмер показав, яким цей інструмент міг би стати сьогодні. У дописі він назвав це “ймовірно тим, як виглядав би Task Manager, якби я все ще працював у Microsoft”. Свій експеримент Пламмер інтегрував у панель керування проєкту Tempest AI та виклав код на GitHub.


Новий інтерфейс має виразну ретро-футуристичну естетику: RGB-підсвічування, індикатори у стилі спідометрів і динамічний саундтрек на фоні. Вигляд разюче відрізняється від стриманого Диспетчера завдань у Windows 11. Це радше концепт для ентузіастів, ніж реалістичний варіант для масового релізу.

Проєкт Tempest AI Пламмер створює для того, щоб обіграти класичну аркаду Tempest епохи Atari. Панель не призначена для постійного моніторингу системи у фоновому режимі. На запитання про навантаження автор відповів прямо: “вона спалює близько 75% GPU при 30 кадрах за секунду на моєму M2 Mac Pro, тож її вимоги до GPU “не є незначними”. Тобто це радше демонстрація можливостей візуалізації, ніж утиліта для щоденного контролю ресурсів.


Пламмер створив перший Task Manager у вільний час, але інструмент виявився настільки вдалим, що його включили до складу Windows NT. Більшість знайомих елементів з’явилися вже в Windows 2000, а згодом Microsoft постійно оновлювала програму в наступних версіях Windows. Серед недавніх змін — перехід у травні 2024 року з відображення швидкості пам’яті в МГц на MT/s та редизайн у 2022 році під стиль Windows 11.

Цей концепт з’явився на тлі проблем із оновленнями Windows, через які користувачі стикалися зі зламаним середовищем відновлення, неочікуваною активацією BitLocker і навіть неможливістю завантажити ПК. На цьому фоні альтернативний, майже ігровий погляд на системну утиліту виглядає як творча пауза в серйозній екосистемі.

