У Windows 11 не з'явився "вбудований" Speedtest: він працює посиланням через Bing

Перевірка швидкості інтернету у Windows 11

Microsoft запустила нову функцію перевірки швидкості інтернету прямо у Windows 11. Скористатися нею вже можуть учасники програми Windows Insider. Вона з’явилася в збірках 26100.7918 і 26200.7918 каналу Release Preview. Торік компанія анонсувала інтегрований тест швидкості прямо з панелі завдань, щоб користувачі могли перевірити з’єднання без відкриття браузера. На практиці ж рішення виявилося швидким ярликом на вебверсію сервісу.





Тепер при натисканні правою кнопкою миші на іконку мережі або відкритті швидких налаштувань Wi-Fi/стільникового зв’язку з’являється пункт Perform speed test. Після вибору система відкриває браузер за замовчуванням і сторінку пошуку Bing із вбудованою спрощеною версією Speedtest by Ookla. На екрані користувач бачить індикатор вимірювання та три ключові показники: Latency (затримка), Download (швидкість завантаження) і Upload (швидкість відвантаження).

Фактично це не нативний інструмент Windows, а посилання на вебсервіс, інтегроване в інтерфейс панелі завдань. Однак для багатьох це зручно. Наприклад, якщо під час онлайн-гри з’являються втрати пакетів, не потрібно згортати застосунок і вручну відкривати сайт тестування — достатньо кількох кліків через іконку Ethernet або Wi-Fi.

З одного боку, новація економить кілька дій і робить перевірку швидкості доступнішою для менш досвідчених користувачів. З іншого — це ще один приклад використання обгортки для вебсервісу замість повноцінного локального інструмента. На тлі зауважень щодо стабільності Windows останнім часом частина користувачів може очікувати інших пріоритетів розвитку системи.





Окрім тесту швидкості, нові інсайдерські збірки приносять додаткові зміни: нові емодзі, розширені можливості резервного копіювання та відновлення, покращене керування камерами для сумісних пристроїв. Також Microsoft інтегрувала System Monitor (Sysmon) безпосередньо в Windows для посиленого виявлення загроз і моніторингу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: tomshardware