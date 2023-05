Twitter готується до великих змін — з 10 травня запускають зашифровані DM, а згодом додадуть відео- та голосові дзвінки

Ілон Маск після шквалу критики через хаос та плутанину внаслідок запуску передплати Twitter Blue все ще прагне «‎навести порядки» на платформі, якою заволодів восени минулого року.

Днями він анонсував видалення облікових записів, які давно не виявляли активності, а згодом дописав, що вже 10 травня в соцмережі дебютують зашифровані DM (особисті повідомлення в Twitter). Шифрування в повідомленнях означає, що лише відправник і одержувач зможуть їх бачити – і в теорії їх не зможуть перехопити, ані Twitter, ані Маск.

У січні Мета також заявила, що розширює тестування стандартного наскрізного шифрування для своєї служби Messenger. WhatsApp, інший додаток для обміну повідомленнями, що належить Meta, має наскрізне шифрування протягом кількох років (хоча щойно стикнувся зі звинуваченнями у використанні мікрофонів без відома користувачів).

Маск додав, що у поточній версії програми користувачі можуть надсилати DM у відповідь на будь-яке повідомлення в треді й використовувати будь-яку з реакцій емодзі.

We’re excited to launch two new features in Direct Messages today!

📢 Introducing DM Replies! You can now reply to any message you receive in DMs, making conversations smoother and more intuitive.

🥳 We’ve also added a new Emoji Picker to DMs, allowing you to react to messages…

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 10, 2023