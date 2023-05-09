Twitter видалить та заархівує неактивні облікові записи — Ілон Маск

Ілон Маск продовжує проводити реформи у Twitter. На цей раз керівник анонсував чищення неактивних облікових записів, які давно не виявляли активності.

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«Ми видаляємо облікові записи, які не виявляли жодної активності протягом кількох років, тому ви, мабуть, побачите, що кількість підписників зменшиться», – заявив Ілон Маск в одному з твітів.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

В окремому твіті Маск повідомив, що неактивні облікові записи будуть заархівовані. Однак він не уточнив, коли розпочнеться цей процес. Також поки немає інформації про те, чи зможуть користувачі знову отримати доступ до своїх заархівованих облікових записів.

У правилах Twitter говориться, що користувачі повинні входити до свого облікового запису не рідше одного разу на 30 днів, щоб уникнути остаточного видалення через тривалу бездіяльність.

Слід зазначити, що раніше цього місяця Маск «пригрозив» передати обліковий запис Національного громадського радіо у Twitter іншій компанії. До такого рішення він прийшов після того, як громадська мовна компанія припинила публікувати контент у своїх 52 офіційних каналах на платформі на знак протесту проти ярлика, який використовує соцмережа для позначки організацій за участю уряду в редакційному контенті.

Минулого місяця Twitter почав видаляти сині галочки з верифікованих профілів тисяч людей, включаючи знаменитостей, журналістів та відомих політиків.

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Джерело: reuters