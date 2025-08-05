Новини Пристрої 05.08.2025 comment views icon

У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus

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Олексій Єрін

Автор новин

У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus
Прототип відеокарти Zeus 1c26-32 / Bolt Graphics

Компанія Bolt Graphics оприлюднила технічні характеристики власних відеокарт серії Zeus. У документації описано чотири моделі, які, за словами розробників, здатні суттєво випереджати флагманські GPU NVIDIA в задачах трасування променів.

Базова модель лінійки, Zeus 1c26-32, фактично є фундаментом для всіх інших. Її GPU складається з двох окремих чиплетів, один з яких відповідає за інтерфейси вводу/виводу (зокрема PCIe та мережеві з’єднання), а інший — за обчислювальні задачі.

У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus
GPU Zeus / Bolt Graphics

Продуктивна частина GPU, своєю чергою, побудована на кластерах із наступними компонентами:

  • Один скалярний процесор (одна операція за такт)
  • Ядра FP64 для операцій із подвійною точністю
  • Неназвані графічні прискорювачі
  • Уніфікований кеш на 128 МБ
  • Окремий маршрутизатор для передачі даних між кластерами
У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus
Кластер GPU Zeus / Bolt Graphics

Підсистема пам’яті заснована на LPDDR5X і залежно від моделі на платі може бути розпаяно від 32 ГБ до 256 ГБ. Якщо цього недостатньо, відеопам’ять можна розширити через два, чотири або вісім слотів SODIMM, залежно від моделі карти. Інші моделі лінійки — Zeus 2c26-64, 2c26-128 та 4c26-256 є масштабованими версіями базової, з двома або чотирма обчислювальними чиплетами. При цьому у найстаршої моделі їх також обслуговують чотири чиплети вводу/виводу.

Попри незвичну архітектуру, справжній інтерес викликає заявлена продуктивність відеокарт. За словами Bolt Graphics, навіть базова модель Zeus у 2,5 раза перевищує швидкодію RTX 5090 у трасуванні променів: 77 Gigarays проти 32 Gigarays. І це при на 80% нижчому енергоспоживанні — 120 Вт проти 575 Вт. Виглядає фантастично, але варто зазначити, що наразі всі заявлені характеристики існують лише на папері. Жодних тестів із реальним обладнанням не проводилось, усі дані отримано в результаті програмної симуляції.

Ймовірно, відеокарти Zeus орієнтовані на вузькоспеціалізовані задачі, адже попри переваги в FP64 і трасуванні променів, сучасні ігри значно залежать від FP32-продуктивності. А тут показники швидкодії прототипів доволі скромні: навіть у топової 4c26-256 лише 40 TFLOPS, тоді як RTX 5090 забезпечує 105 TFLOPS. Повідомляється, що перші апаратні зразки відеокарт з’являться у четвертому кварталі поточного року.

Джерело: PCGamer

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