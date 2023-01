У 2022 році кількість випадків зламів та викрадення даних залишалася на торішньому рівні, але кількість жертв зросла на 41% – щорічний звіт ITRC

2022 року, здається, не було й тижня без новин про втрати даних. Сталося безліч гучних інцидентів (як і позаминулого року), а кількість постраждалих користувачів збільшилася на 128 млн.

17-й щорічний звіт про втрати даних ITRC, некомерційної організації, створеної для підтримки жертв злочинів, пов’язаних з використанням особистих даних, показує, що торік у США було зафіксовано 1802 випадки зламу та крадіжки даних, що всього на 60 менше, ніж рекордні 1862 у 2021 році.

Схоже, що у 2022 році могло б бути ще більше інцидентів із витоком даних, якби не вторгнення Росії в Україну, яке відвернуло увагу російських хакерів, а також волатильність на ринку криптовалют. ITRC зазначає, що кількість порушень неухильно зростала у другій половині року.

Хоча інцидентів поменшало, кількість жертв зламів збільшилася на 41,5% у річному обчисленні – з 294 млн до 422 млн осіб. Більшість зі злочинів відбулася у Twitter. Компанія, що нині належить Ілону Маску, зіткнулася з найбільшим витоком (постраждали 221,5 млн), а також з шостий за величиною (5,48 млн). Втім, Twitter наполягає на тому, що найбільший інцидент не має відношення до його злому.

We were recently made aware of reports that Twitter user data was being sold online. After a comprehensive investigation, we found no evidence that this data originated from the exploitation of our systems. Read more here: https://t.co/4LnVG6gzae

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023