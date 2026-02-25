У Baldur's Gate 1 і 2 з’явилася українська локалізація

Baldur's Gate 1 і 2

Нові патчі Baldur’s Gate 1 і 2 додали та оновили українську локалізацію. Відтепер обидві перші частини отримали повну підтримку української мови.





Спілка “Шлякбитраф“, яка займається локалізацією, помітила оновлення Baldur’s Gate: Enhanced Edition та Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition. У першому випадку український переклад оновили, а в другому вона з’явилася вперше. Наразі оновлення доступне тільки в Steam, а пізніше з’явиться на мобільних пристроях і в GOG.

“Шлякбитраф” закликає перед початком гри переконатися, що маєте найсвіжішу версія гри: road_to_2.7. Перевірити можна в Steam, зайшовши в меню “Управління > Властивості > Версії гри й бета-версії”. Після цього локалізація має запрацювати належним чином.

Тим часом Larian дивиться вперед і розробляє нові продукти, хоча команда не забуває про свої старі проєкти. На сьогодні у студії працює 530 співробітників у семи офісах в Європі, Північній Америці та Азії. Для порівняння, приблизно стільки працює в CD Projekt RED над The Witcher 4 та Cyberpunk 2. Хоча цифра може здатися замалою, якщо згадати величезну команду Rockstar в 10 000 людей.





Отже, Larian Studios сконцентрована на іншому проєкті. Студія після завершення Baldur’s Gate 3 перейшла до Divinity, яку рекламують як найбільшу гру в їхній історії. Попередня BG3 продалася тиражем в 20 млн копій, ставши однією з найуспішніших RPG усіх часів, та тією, що утримує активну аудиторію, особливо після патчу із додаванням підтримки модів.