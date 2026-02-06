Від творців "Останніх з нас": HBO анонсувала серіал за Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 / Larian

HBO Max офіційно запускає серіал у всесвіті Baldur’s Gate 3 на чолі із Крейгом Мейзіним — сценаристом і шоуранером “Останні з нас”. Він вже підписав контракт на роботу.





Серіал стане прямим продовження Baldur’s Gate 3, а не екранізацією сюжету гри. Шоу розвиватиме історію вже після подій, створених Larian Studios та Wizards of the Coast. Для HBO це шанс не повторювати попередні помилки і одночасно розширювати світ Dungeons & Dragons у телевізійному форматі.

“Після майже 1000 годин, проведених у неймовірному світі Baldur’s Gate 3, мрія здійснилася — мати змогу продовжити історію, створену Larian та Wizards of The Coast”, — каже Мейзін.

Він також наголосив, що як фанат хоче перенести Baldur’s Gate на екран “з максимальною повагою та любов’ю” до оригіналу. Вибір адаптації можна назвати логічним, оскільки Baldur’s Gate — це не просто успішна серія ігор. Наприклад, основна локація Брама Балдура є одним із ключових місць у сетингу Забутих Королівств D&D, навколо якої створені романи, комікси й історії культових персонажів, зокрема темного ельфа Дріззта До’Урдена. Шоу матиме величезний і давно сформований лор, щоб написати свою історію.

Для Мейзіна це ще один великий ігровий всесвіт після “Останніх з нас”. До цього він здобув світове визнання завдяки “Чорнобилю” на HBO. У випадку Baldur’s Gate він отримує значно більше свободи, ніж у The Last of Us, де сюжет вже був чітко прописаний ігровими подіями.

Поки що немає деталей щодо акторського складу, дати виходу чи формату шоу.





