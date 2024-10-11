Новини Крипто 11.10.2024 о 13:20 comment views icon

У ФБР створили власну криптовалюту і таємно запустили на ринок — щоб викрити «маніпуляції з цінами»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У ФБР створили власну криптовалюту і таємно запустили на ринок — щоб викрити «маніпуляції з цінами»

Токен ФБР під назвою NexFundAI був створений на основі Ethereum і запущений на крипторинок «під прикриттям».

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За результатами розслідування Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення трьом «маркетмейкерам» і ще 9 особам з підозрою у схемах підвищення цін на криптоактиви; тоді як Мін’юст США висунув звинувачення 18 особам та організаціям з підозрою у «широкому шахрайстві та маніпуляціях» на крипторинку.

Підозрювані нібито робили неправдиві оголошення про токени, щоб створити враження активного торгового ринку. Серед вищезгаданих маркетмейкерів — ZMQuant, CLS Global і MyTrade, які торгували NexFundAI у змові, не підозрюючи, що його створило ФБР.

«Те, що ФБР виявило в цій справі, є, по суті, новим поворотом у фінансових злочинах старої школи», — каже спецагент Джоді Коен, відповідальний за бостонський відділ ФБР.

Зазначається, що схема дозволила організаторам «розжитися мільйонами доларів» — 25 млн повернуть інвесторам. У коментарі CoinDesk представник ФБР повідомив, що торгівля монетою NexFundAI вже «обмежена».

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Джерело: The Verge

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