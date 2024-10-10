В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, — Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже, що в Україні планують легалізувати криптовалюту у першій половині 2025 року.

Наразі триває доопрацювання відповідного законопроєкту — цим займається Нацбанк у співпраці з МВФ.

«В нас буде конкретна офіційна позиція від експертів МВФ щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту й оподаткувати її відповідним чином», — розповів Гетманцев в інтерв’ю YouTube-каналу ASATrьопс (через ТСН).

Водночас нардеп заперечив появу будь-яких пільг на криптовалюту:

«Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів – коли оподатковується інвестиційний прибуток».

Нагадаємо, що ще у 2021 році Верховна рада ухвалила законопроєкт №3637 «Про віртуальні активи», який мав набути чинності після змін у Податковому кодексі. Проте президент наклав вето на документ та вніс деякі правки. Уже під час війни депутати безрезультатно намагались змінити податкове законодавство – і за розробку законопроєкту взялись знову після того, як ЄС схвалив регламент регулювання віртуальних активів МіСА.

Торік у червні Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) презентувала представникам профільних державних органів та ринковій спільноті текст законопроєкту про оподаткування криптоактивів, який базувався на положеннях європейського закону. Одна з головних пропозицій у документі передбачала податок на прибуток від діяльності на крипторинку за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%. Однак не зрозуміло, чи Гетманцев мав на увазі цей самий документ, чи новий.