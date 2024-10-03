У фільмі «Білосніжка» ім’я пов’яжуть з силою жінки, а не з кольором шкіри, — Рейчел Зеглер

Виконавиця головної ролі у стрічці «Білосніжка» Рейчел Зеглер каже, що римейк мультфільму Disney 1937 року змінив походження цього імені, яке більше не пов’язане з зовнішністю.

За словами акторки у нещодавньому інтерв’ю Variety, фільм змінює причину того, чому його героїню назвали Білосніжкою. В оригіналі воно було пов’язано з тим, що у принцеси Disney «шкіра біла, як сніг». Римейк дає нове трактування, відповідне до сучасних тенденцій:

«Це [трактування] повернулося до іншої версії «Білосніжки», яку розповідали в історії, де вона пережила снігову бурю, яка сталася, коли вона була немовлям. Тому король і королева вирішили назвати її Білосніжкою, щоб нагадати їй про її стійкість. Одним із ключових моментів нашого фільму для будь-якої молодої жінки чи молодої людини є пам’ять про те, наскільки ти сильна насправді».

Римейк анімаційного фільму «Білосніжка» викликав бурхливі суперечки з самого анонсу. Частина критики спрямована на саму Зеглер — латиноамериканська акторка гратиме персонажа з зазначеною вище оригінальною історією. Також у мережі критикують намагання замінити класичний казковий сюжет історією про лідерство сильної жінки та зменшення ролі принца в історії.

Багатьом не сподобалося посилане використання анімаційних елементів у живій стрічці: особливо чуттєвим стало використання мультяшних гномів замість живих акторів низького зросту. Проти такого представлення гномів висловився відомий актор Пітер Дінклейдж — на його думку, фільм підживлює шкідливі стереотипи про людей з карликовістю. Деякі користувачі соціальних мереж запитували, навіщо ж тоді знімати фільм з живими акторами, якщо значна його частина — анімація.

Новий факт про зміну походження імені Білосніжка лише підливає масла у вогонь дискусій. Також не одразу зрозуміло, про яку «іншу версію» Білосніжки каже Зеглер. Фільм 1937 року заснований на народній казці в обробці братів Грімм 1812 року. Існує припущення, що авторів надихнули такі історичні особи, як іспанська графиня Маргарета фон Вальдек з 16 ​​століття.

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Також легко можна побачити, що зміна історії стосується кольору шкіри оригінального персонажа. Але акторка у своєму коментарі обходить цей момент та натомість пов’язує походження імені з силою жінки. Побачити, наскільки праві критики, можна буде в кінотеатрах з 20 березня 2025 року. Принаймні, варто подивитися на Ґаль Ґадот у ролі злої королеви, яка за класичним сюжетом має заздрити красі Білосніжки у виконанні Зеглер.

Джерела: Variety, ScreenRant