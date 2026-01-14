У Франції злодії увірвалися до будинку та погрозами викрали USB-накопичувач з криптовалютними даними

Depositphotos

У Маноску на півдні Франції троє чоловіків у масках увірвалися до приватного будинку та забрали флешку із даними про криптовалюту, погрожуючи власниці зброєю. Жінка не постраждала фізично і звернулася до поліції, яка вже розпочала розслідування інциденту.

Напад стався ввечері 5 січня 2026 року. Троє зловмисників увірвалися до житла пари, зв’язали жінку та вимагали віддати носій із криптографічними даними її партнера. Нападники діяли цілеспрямовано.Вони погрожували пістолетом, ударили жінку по обличчю та покинули будинок одразу після того, як заволоділи носієм цифрових активів. Жертві вдалося самостійно звільнитися через кілька хвилин і викликати поліцію. Вона дала свідчення 6 січня. Фінансові збитки від викрадення наразі не оцінено, проте моральна шкода для жінки значна.

Цей інцидент не є поодиноким. За даними фахівця з безпеки Джеймсона Лоппа, у 2025 році в усьому світі зафіксовано понад 70 випадків насильницьких нападів, пов’язаних із криптовалютами. Франція при цьому виділяється як один із європейських центрів таких злочинів — минулого року там задокументовано понад 14 подібних інцидентів із застосуванням зброї, так званих wrench attacks. Деякі з них біли дуже жорстокими та досить нахабними.

Експерти пояснюють зростання подібних нападів кількома чинниками: концентрацією заможних криптоінвесторів, високою ліквідністю цифрових активів і зацікавленістю організованих злочинних груп у криптовалюті як інструменті швидких транскордонних розрахунків. За словами консультантів із кіберзлочинності, для злочинних мереж криптовалюта стає привабливішою ціллю, ніж готівка або банківські кошти.

Ситуацію ускладнюють витоки персональних даних. Літньої пори 2025 року у Франції заарештували податкового чиновника, який, за версією слідства, використовував державні бази для виявлення власників криптовалют і передавав їхні дані злочинним угрупованням. Слідчі припускають, що подібні витоки могли передувати насильницьким вторгненням у житло.

Правоохоронці продовжують розслідування останнього нападу, проте про затримання злочинців або повернення викраденого USB-накопичувача наразі не повідомляється. Інцидент підкреслює зростаючу загрозу насильницьких злочинів, пов’язаних із цифровими активами, та необхідність додаткових заходів безпеки для власників криптовалют у Франції та Європі загалом.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Le Parisien