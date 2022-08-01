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У Генрі Кавілла через аномальну спеку вийшов з ладу кулера комп’ютера — ясна річ, актор самостійно замінив його на новий

У Генрі Кавілла через аномальну спеку вийшов з ладу кулера комп’ютера — ясна річ, актор самостійно замінив його на новий

Генрі Кавілл вкотре демонструє, що його повсякденне життя не позбавлене звичайнісіньких геймерських клопотів — як-от заміна кулера комп’ютера. Саме з цього посол доброї волі PC-геймінгу, фанат Warhammer і містер Відьмак власною персоною розпочав минулий недільний ранок — і, якщо судити зі світлин в Instagram, актор впорався з цим завданням на відмінно. Ну так, звичайно, хто б сумнівався?

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Якщо пам’ятаєте, кілька років тому Генрі Кавілл своїми руками (без чиєїсь допомоги) вперше зібрав ігровий ПК з попередньо придбаних компонентів — цьому передувало визнання актором переваги ПК над консолями та хвиля відповідних мемів. І ось зараз перед Генрі Кавіллом постала задача провести невеличкий апгрейд власного ігрового ПК у зв’язку з виходом з ладу старого кулера. Сам актор вважає, що нещодавня аномальна спека у Великій Британії зіграла у цьому не останню роль.

 

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Допис, поширений Henry Cavill (@henrycavill)

Кавілл обрав кулер NZXT Kraken Z73⁠, який вважається одним із найкращих у своєму сегменті, та додатково замінив стандартні вентилятори на естетичніший аналог Noctua у коричнево-бежевому кольорі. За підсумком актор показав оновлений ПК з акуратно складеними кабелями (як бачимо, Кавілл вміє у кабель-менеджмент) та зазначив, що ПК тепер працює дуже тихо.

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На минулому тижні ЗМІ повідомляли, що Генрі Кавілл отримав позитивний тест на Covid-19, тож Netflix довелося призупинити знімання третього сезону «Відьмака», де актор грає головну роль — продовження шоу за творами Анджея Сапковського почали знімати у квітні та планували завершити до вересня, а випустити його збираються у 2023 році. Схоже, Генрі Кавілл на лікарняному час задарма не втрачає.

Генри Кавилл все же собрал игровой ПК своими руками — на базе AMD Ryzen 9 3900X и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti


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