Netflix приступил к съемкам третьего сезона «Ведьмака» и опубликовал первый кадр с главными героями

Netflix в официальном твиттер-аккаунте сообщил о старте съемок популярного фэнтезийного драматического сериала «Ведьмак» и разместил первое фото с площадки, на котором можно увидеть воссоединение любимых актеров — Генри Кавилла, Фреи Аллан и Ани Чалотры (Геральт, Цири и Йеннефер в телеадаптации романов Анджея Сапковского).

Подпись к фото с актерами, сидящими на стульях и смотрящими в противоположное от камеры направление, соответствующая — «Наша семья снова вместе».

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Ранее СМИ сообщали, что съемки третьего сезона «Ведьмака» идут с конца марта в Словении.

Авторы телеадаптации книг Анджея Сапковского также поделились синопсисом продолжения — похоже, основой станет четвертая книга цикла «Час презрения», что вполне закономерно. Первый в большинстве своем является свободной интерпретацией некоторых рассказов первых двух книг саги о Ведьмаке — «Последнее желание» и «Меч Назначения» (в целом в цикл входит восемь книг), а сюжет второго сезона основан на третьей книге «Кровь эльфов», а также частично на рассказах из предыдущих вышеупомянутых сборников.

«Пока монархи, маги и звери Континента соревнуются, чтобы захватить Цири из Цинтры, Геральт прячет ее, он полон решимости защитить свою воссоединившуюся семью от тех, кто грозит ее уничтожить. В то же время Йеннефер, серьезно взявшаяся за обучение Цире магии, ведет их к защищенной крепости в Аретуге, где она надеется узнать больше о неизвестных способностях девушки. В то же время они оказываются в центре конфликта, где сочетается политическая коррупция, темная магия и предательство. Они должны дать отпор, поставить все на кон или рискуют потерять друг друга навсегда». из официального синопсиса третьего сезона «Ведьмака»

Когда выйдет третий сезон, пока не сообщается. Очевидно, это произойдет не раньше 2023 года.

Второй сезон «Ведьмака» вышел на Netflix 17 декабря 2021 (через два года после первого) и вошел в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов в истории Netflix. Напомним, шоу основано на книгах известного польского писателя Анджея Сапковского и никак не связано с играми CD Projekt RED.

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Ранее на Netflix вышел анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка» / «The Witcher: Nightmare of the Wolf», который получил положительные оценки зрителей и критиков. Также по вселенной Ведьмака уже сняли минисериал «Кровавые истоки» (выйдет в 2022 году), а в дальнейшем выпустят анимационный фильм и мультсериал для детей.