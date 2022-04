Netflix приступил к съемкам третьего сезона «Ведьмака» и опубликовал первый кадр с главными героями

Netflix в официальном твиттер-аккаунте сообщил о старте съемок популярного фэнтезийного драматического сериала «Ведьмак» и разместил первое фото с площадки, на котором можно увидеть воссоединение любимых актеров — Генри Кавилла, Фреи Аллан и Ани Чалотры (Геральт, Цири и Йеннефер в телеадаптации романов Анджея Сапковского).

Подпись к фото с актерами, сидящими на стульях и смотрящими в противоположное от камеры направление, соответствующая — «Наша семья снова вместе».

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1

— The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022