У Китаї вимкнули сервери World of Warcraft, Overwatch 2 та інших ігор Blizzard — її 14-річна співпраця з NetEase добігла кінця

Сьогодні більшість ігор Blizzard вимикаються у Китаї. Не зумівши укласти угоду з партнером, видавцем NetEase, Blizzard припинила роботу більшість своїх ігор у країні, включаючи World of Warcraft, Overwatch 2 та Diablo. Diablo Immortal продовжує роботу – гра поширюється за окремим контрактом з NetEase.

Закриттю передували повідомлення про те, що Blizzard намагалася продовжити поточну угоду на шість місяців, щоб зберегти доступ користувачів до гри на час пошуку нового партнера. Згідно з повідомленням на Weibo-акаунті Blizzard, компанія заявила, що NetEase відхилила угоду про продовження. Переклад поста на сайті World of Warcraft Wowhead говорить:

«Минулого тижня ми знову звернулися до NetEase за допомогою у вивченні можливості продовження на шість місяців нашої чинної угоди на умовах, на які NetEase погодилася у 2019 році, щоб дозволити всім продовжувати грати без збоїв, а Blizzard продовжити вивчення розумного, тривалого та довгострокового шляху уперед у китайському регіоні. На жаль, NetEase не прийняла нашої пропозиції щодо продовження чинної угоди про ігрові послуги після переговорів про продовження».

Зважаючи на все, це вивело NetEase з себе, оскільки компанія відповіла власним повідомленням, в якому говориться:

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«Через незрозумілі причини минулого тижня Blizzard повторно звернулася до NetEase з пропозицією так званого шестимісячного продовження ігрового сервісу та інших умов, а також дала зрозуміти, що не припинить продовження переговорів з іншими потенційними партнерами під час продовження контракту. Наскільки нам відомо, всі переговори Blizzard з іншими компаніями в той же період ґрунтувалися на трирічному контрактному періоді. Таким чином, враховуючи невзаємність, несправедливість та інші умови співпраці, сторони не змогли врешті-решт дійти згоди».

NetEase включила до своєї заяви досить кумедний жарт, звинувативши Blizzard у спробі скористатися NetEase – «розлучення, але все ж таки спроба жити разом».

Blizzard і NetEase співпрацювали у Китаї протягом 14 років. Оголошення про те, що їхнє багаторічне партнерство закінчилося, стало шоком для гравців. Одна з китайських команд Blizzard Overwatch League, «Мисливці з Ченду», опублікувала сумне прощання з грою, до якої команда та випадкові гравці більше не мають доступу (принаймні легально).

У заяві для The Verge офіційний представник Blizzard Джо Крістінат сказав: