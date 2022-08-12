У липні українці придбали 45,8 тис. б/в автомобілів (-16%), 3650 нових (-63%) та рекордні 1730 електромобілів (у 2,3 рази більше, ніж торік)

Асоціація “Укравтопром” опублікувала статистику українського авторинку за минулий місяць, який відзначився кількома цікавими тенденціями.

Вживані автомобілі

У липні український автопарк поповнили майже 45,8 тис. вживаних легкових авто, що на 16% менше, ніж торік і майже вдвічі менше, ніж у червні цього року. З цієї кількості: 10% випало на автомобілі віком до 5 років, 15% склали легковики від 6 до 10 років, а 75% авто були виготовлені більше 10 років тому. Липневі реєстрації уживаних авто скоротились через скасування безкоштовного розмитнення.

Найбільшу кількість реєстрацій поюзаних машин, що у липні перейшли на українські номери, було оформлено у Львівській області – 14% від загальної кількості. Волинську прописку отримали 11% авто. Третій результат у Рівненської області – 8% реєстрацій розмитнених легкових авто з пробігом.

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Впродовж липня українці найчастіше реєстрували такі ввезені з-за кордону вживані авто: VOLKSWAGEN Passat – 2,8 тис. шт.; VOLKSWAGEN Golf – 2,7 тис. шт.; RENAULT Megane – 2,2 тис. шт.; SKODA Octavia – 1,7 тис. шт.; FORD Focus – 1,3 тис. шт.

Volkswagen Passat – 2,8 тис. шт.; Volkswagen Golf – 2,7 тис. шт.; Renault Megane – 2,2 тис. шт.; Skoda Octavia – 1,7 тис. шт.; Ford Focus – 1,3 тис. шт.

Всього з початку року на українську реєстрацію перейшли 310,2 тис. б/в легкових авто, що майже на чверть більше ніж за аналогічний період минулого року.

Нові автомобілі

За місяць після скасування пільг на розмитнення імпорту, ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть. Впродовж минулого місяця українці придбали та зареєстрували 3648 нових легкових автомобілів. Отже, у порівнянні з червнем, попит на нові авто в Україні зріс майже на 26%, однак відносно липня 2021 року, динаміка реєстрацій нових машин залишається негативною (-63%).

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota. У липні свої перші реєстраційні номери отримали 596 машин цієї японської марки. Від свого результату річної давності Тойота відстала на 61 відсоток. Другий результат у Volkswagen – 316 шт. Проте до торішнього обсягу реалізацій, коли ця марка посідала лише шосту сходинку липневого рейтингу, ще далеко, падіння становить 30 відсотків. На третьому місці китайська Chery – 300 реєстрацій, що на 27% менше, ніж роком раніше, але водночас Chery піднялась на п’ять сходинок у рейтингу місяця. Renault посіла четверту позицію з показником 260 авто (-80%). Замикає п’ятірку лідерів Skoda – 207 шт. (-67%).

Toyota – 596 шт.; Volkswagen – 316 шт.; Chery – 300 шт.; Renault – 260 шт.; Skoda – 207 шт.

Бестселером місяця став автомобіль Chery Tiggo 4, на якому свій вибір зупинили 239 покупців. Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 21,5 тис. нових легкових авто, що на 63% менше відносно аналогічного періоду минулого року.

Електромобілі

У липні українці придбали та зареєстрували 1732 автомобіля на електротязі, що у 2,3 раза більше, ніж торік та на 64% відносно показника попереднього місяця. Однак частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% у липні 2021р.

Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі (одна нова, решта уживані).

Другий результат у Volkswagen е-Golf. За місяць 151 електричний Гольф (всі секонд-хенд) знайшов свого власника в Україні. На третьому місці – Volkswagen ID.4. В активі цієї моделі 134 реєстрації (з них 25 нових машин). Також до ТОП-5 липня потрапили Renault Zoe – 112 шт. та Tesla Model 3 – 75 шт, всі бувші у використанні.

Nissan Leaf – 288 шт.; Volkswagen е-Golf – 151 шт.; Volkswagen ID.4 – 134 шт.; Renault Zoe – 112 шт.; Tesla Model 3 – 75 шт.

Всього, з початку 2022 року, український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис. електромобілів, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Джерело: Укравтопром