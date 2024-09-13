Новини Крипто 13.09.2024 о 18:00 comment views icon

У липні 29 токенів вийшли у лідери: звіт HashKey Capital

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo_2023-07-03_19-21-48-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo_2023-07-03_19-21-48-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo_2023-07-03_19-21-48-1-96x96.jpg

Тетяна Нечет

Автор новин

У липні 29 токенів вийшли у лідери: звіт HashKey Capital

Розділ Крипто виходить за підтримки?

HashKey Capital, великий керуючий активами, що інвестує в блокчейн, фінтех-технології та цифрові активи, викотив свіжий звіт по крипторинку. Судячи з публікації, що охоплює липень 2024 року, все не так вже й погано.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Ключові моменти зі звіту HashKey Capital:

  • На початку липня загальна капіталізація крипторинку впала до $1,9 трлн, але у кінця місяця сягнула $2,2 трлн. Біткоїн зріс на 1,5%, а індекс S&P 500 — на 1%, що свідчить більшу стійкість BTC в умовах економічної нестабільності.
  • Від найнижчої до найвищої ціни за місяць біткоїн зріс на 27%, а весь ринок криптовалют — на 23,5%. Водночас індекс S&P 500 показав зростання лише на 2,2% за аналогічний період.
  • Відбулося загальне зростання Total Value Locked (TVL) на 8,9%, що вказує на нові грошові потоки в блокчейн-екосистеми. Avalanche та Arbitrum, які показали приріст TVL на 33% і 23% відповідно. Показник TVL вимірює загальну вартість розміщених активів.
  1. Avalanche: +33%
  2. Arbitrum: +23%
  3. Polygon: +6.2%
  4. Ethereum: +1.6%
  5. Bitcoin: -33.3%
  6. BNB: -4.5%
  7. Solana: -3.26%
  8. Tron: -1.8%
  9. Ton: -0.3%

  • У США обсяг активів під управлінням (AUM) біткоїн-ETF виріс на 12,6%, що означає, що більше людей інвестували в ці фонди. Водночас спотові ETF на Ethereum втратили частину коштів через те, що інвестори продавали акції після конверсії фонду Grayscale Ethereum Trust (ETHE) в інший формат.
  • BTC та ETH показали зворотну кореляцію з американськими акціями (поки один актив росте, інший — падає).
  • У липні хешрейт збільшився на 12%, що свідчить про пожвавлення майнерів після халвінгу.
  • Серед топ-100 монет 29 завершили місяць у плюсі, причому Mantra, Helium і XRP опинились серед лідерів, а Chiliz, Beam і Celestia — серед лузерів.
  • У липні загальна сума грошей, заблокованих у DeFi-протоколах, залишилася на попередньому рівні, оскільки ринок не показав сильного зростання. А загальна вартість DeFi-токенів знизилася на 6%. Це означає, що інвестори могли продавати свої токени для отримання прибутку, але при цьому залишали гроші заблокованими в самих протоколах, не виводячи їх повністю з DeFi.

Головні події липня 2024 року

  • Ліквідований крипто-сервіс Mt. Gox виплатив компенсації у біткоїнах та Bitcoin Cash 70% своїх кредиторів.
  • Керуючі активами подали заявки на спотовий ETF Solana до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
  • Біткоїн-ETF побачили значний приплив капіталу, через яких лідирує ETF Blackrock IBIT (понад $100 млн).
  • Рівень інфляції США склав 3%.
  • Спроба замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа.
  • Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк заявив, що біткоїн — це легітимний фінансовий актив.
  • У США запущені спотові ETF на Ethereum.
  • ETF HashKey Bosera Bitcoin став найпопулярнішим ETF на BTC у Гонконзі.
  • На конференції Bitcoin 2024 Дональд Трамп оголосив про плани створення стратегічного біткоїн-резерва США, а сенатор Синтія Ламміс висловила думку, що біткоїн як резервний актив зміцнить долар США.
  • Майкл Сейлор оновив прогноз ціни біткоїна: $13 млн до 2045 року.

Tether стане новим FTX? Крипторинок на порозі катастрофи

Джерело: HashKey Capital

Розділ Крипто виходить за підтримки?

Обміфай – провідний моніторинг, сервіс криптообмінників в Україні. Платформа надає користувачам актуальні курси, безпечні обмінники, а також мобільний додаток для зручного доступу. Сервіс включає страховий депозит, що захищає клієнтів від можливих проблем з обміном. Обміфай також вирізняється своєю принциповою позицією, не співпрацюючи з російськими компаніями, підтримуючи інтереси українських користувачів. Обміфай пропонує широкий вибір обмінних пар та цілодобову підтримку.

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати