У липні 29 токенів вийшли у лідери: звіт HashKey Capital

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HashKey Capital, великий керуючий активами, що інвестує в блокчейн, фінтех-технології та цифрові активи, викотив свіжий звіт по крипторинку. Судячи з публікації, що охоплює липень 2024 року, все не так вже й погано.

Ключові моменти зі звіту HashKey Capital:

На початку липня загальна капіталізація крипторинку впала до $1,9 трлн, але у кінця місяця сягнула $2,2 трлн. Біткоїн зріс на 1,5%, а індекс S&P 500 — на 1%, що свідчить більшу стійкість BTC в умовах економічної нестабільності.

Від найнижчої до найвищої ціни за місяць біткоїн зріс на 27%, а весь ринок криптовалют — на 23,5%. Водночас індекс S&P 500 показав зростання лише на 2,2% за аналогічний період.

Відбулося загальне зростання Total Value Locked (TVL) на 8,9%, що вказує на нові грошові потоки в блокчейн-екосистеми. Avalanche та Arbitrum, які показали приріст TVL на 33% і 23% відповідно. Показник TVL вимірює загальну вартість розміщених активів.

Avalanche: +33% Arbitrum: +23% Polygon: +6.2% Ethereum: +1.6% Bitcoin: -33.3% BNB: -4.5% Solana: -3.26% Tron: -1.8% Ton: -0.3%

У США обсяг активів під управлінням (AUM) біткоїн-ETF виріс на 12,6%, що означає, що більше людей інвестували в ці фонди. Водночас спотові ETF на Ethereum втратили частину коштів через те, що інвестори продавали акції після конверсії фонду Grayscale Ethereum Trust (ETHE) в інший формат.

BTC та ETH показали зворотну кореляцію з американськими акціями (поки один актив росте, інший — падає).

У липні хешрейт збільшився на 12%, що свідчить про пожвавлення майнерів після халвінгу.

Серед топ-100 монет 29 завершили місяць у плюсі, причому Mantra, Helium і XRP опинились серед лідерів, а Chiliz, Beam і Celestia — серед лузерів.

У липні загальна сума грошей, заблокованих у DeFi-протоколах, залишилася на попередньому рівні, оскільки ринок не показав сильного зростання. А загальна вартість DeFi-токенів знизилася на 6%. Це означає, що інвестори могли продавати свої токени для отримання прибутку, але при цьому залишали гроші заблокованими в самих протоколах, не виводячи їх повністю з DeFi.

Головні події липня 2024 року

Ліквідований крипто-сервіс Mt. Gox виплатив компенсації у біткоїнах та Bitcoin Cash 70% своїх кредиторів.

Керуючі активами подали заявки на спотовий ETF Solana до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Біткоїн-ETF побачили значний приплив капіталу, через яких лідирує ETF Blackrock IBIT (понад $100 млн).

Рівень інфляції США склав 3%.

Спроба замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа.

Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк заявив, що біткоїн — це легітимний фінансовий актив.

У США запущені спотові ETF на Ethereum.

ETF HashKey Bosera Bitcoin став найпопулярнішим ETF на BTC у Гонконзі.

На конференції Bitcoin 2024 Дональд Трамп оголосив про плани створення стратегічного біткоїн-резерва США, а сенатор Синтія Ламміс висловила думку, що біткоїн як резервний актив зміцнить долар США.

Майкл Сейлор оновив прогноз ціни біткоїна: $13 млн до 2045 року.

Джерело: HashKey Capital

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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