Новини Пристрої 18.09.2024 о 16:10 comment views icon

У мережу злили фото нової Nintendo Switch зі збільшеним екраном

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новин

У мережу злили фото нової Nintendo Switch зі збільшеним екраном

На Reddit опублікували зображення, які нібито демонструють наступника популярної ігрової консолі Nintendo Switch. Нова модель отримала оновлений дизайн та покращені технічні характеристики.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Згідно з оприлюдненими матеріалами, наступник популярної консолі отримав збільшений 8-дюймовий екран. Розробники також оновили систему кріплення контролерів-джойконів, застосувавши магнітне з’єднання. На корпусі пристрою розмістили два порти USB-C: зверху та знизу.

Анонімне джерело, знайоме з планами Nintendo, підтвердило виданню VGC, що опубліковані зображення відповідають дизайну, про який компанія повідомила своїх партнерів. Водночас офіційного підтвердження поки немає.

Відповідно до інформації з витоку, нова версія Switch матиме 12 ГБ оперативної пам’яті (6GX2 двоканальна, LPDDR5X, 7500 MT/s). Вбудоване сховище збільшиться до 256 ГБ. Консоль також підтримуватиме стандарт HDMI 2.1 для виведення зображення.

Онлайн-курс "Communicative Business English" від Vocabulaba.
Прокачайте професійну англійську для роботи в бізнесі та заговоріть впевнено — на співбесіді, презентації чи перемовинах.
Детальніше про курс

У мережу злили фото нової Nintendo Switch зі збільшеним екраном

Хоча загальний дизайн контролерів залишився схожим, розробники внесли деякі зміни. Зокрема, оновили кнопки SL/SR та додали світлодіодні індикатори на передній панелі для позначення гравців.

У травні цього року Nintendo офіційно підтвердила, що анонсує нову консоль до кінця поточного фінансового року, який завершується 31 березня 2025 року.

Switch 2 все ближче — прототип нової консолі Nintendo дебютував за закритими дверями на Gamescom

Онлайн-курс "Communicative Business English" від Vocabulaba.
Прокачайте професійну англійську для роботи в бізнесі та заговоріть впевнено — на співбесіді, презентації чи перемовинах.
Детальніше про курс

Джерело: videogameschronicle

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати