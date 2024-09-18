У мережу злили фото нової Nintendo Switch зі збільшеним екраном

На Reddit опублікували зображення, які нібито демонструють наступника популярної ігрової консолі Nintendo Switch. Нова модель отримала оновлений дизайн та покращені технічні характеристики.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, наступник популярної консолі отримав збільшений 8-дюймовий екран. Розробники також оновили систему кріплення контролерів-джойконів, застосувавши магнітне з’єднання. На корпусі пристрою розмістили два порти USB-C: зверху та знизу.

A summary of today’s alleged Switch 2 images ‘leak’. (1/3) pic.twitter.com/Z4rfSGz4WQ — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 18, 2024

Анонімне джерело, знайоме з планами Nintendo, підтвердило виданню VGC, що опубліковані зображення відповідають дизайну, про який компанія повідомила своїх партнерів. Водночас офіційного підтвердження поки немає.

Відповідно до інформації з витоку, нова версія Switch матиме 12 ГБ оперативної пам’яті (6GX2 двоканальна, LPDDR5X, 7500 MT/s). Вбудоване сховище збільшиться до 256 ГБ. Консоль також підтримуватиме стандарт HDMI 2.1 для виведення зображення.

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Хоча загальний дизайн контролерів залишився схожим, розробники внесли деякі зміни. Зокрема, оновили кнопки SL/SR та додали світлодіодні індикатори на передній панелі для позначення гравців.

У травні цього року Nintendo офіційно підтвердила, що анонсує нову консоль до кінця поточного фінансового року, який завершується 31 березня 2025 року.

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Джерело: videogameschronicle