Історична драма «Жанна дю Баррі» з Джонні Деппом у головній ролі відкриє 76-й Каннський кінофестиваль

Шостий повнометражний фільм французької режисерки Майвенн Ле Беско розкриє історію бурхливих стосунків Людовика XV та його фаворитки Жанни дю Баррі, яку він привів до палацу попри відсутність у дівчини дворянського коріння. Джонні Депп грає короля – і повертається у велике кіно після майже трирічної перерви.
Людовик XV був не надто популярним королем і помер невдовзі після звинувачень у корупції. Він правив 59 років – найдовше в історії Франції після Людовика XIV. Депп, який грає головну роль у стрічці, говоритиме французькою – тож цікаво, як він впорається з акцентом. Разом з тим в актора тісний зв’язок з країною – з 1998 по 2012 рік він перебував у стосунках із французькою співачкою Ванессою Параді, володів різними об’єктами нерухомості у Франції, а у 2021 році назвав країну своїм «домом».
Сама Майвенн, окрім режисерської роботи та написання сценарію, візьме на себе роль дю Баррі. Серед решти акторського складу – Бенджамін Лаверн, Мелвіль Пупо, П’єр Рішар, Паскаль Грегорі та Індія Гейр.
Відповідно до синопсиса фільму Жанна Воберньє, молода жінка з робочого класу, використовує свій інтелект та привабливість, щоб піднятись по соціальній драбині. Людовик XV, який не підозрює про її статус куртизанки, завдяки дівчині відновлює свій інтерес до життя та перевозить її до Версалю, чим спричиняє великий скандал у дворі.
Рішення про прем’єрний показ фільму в Каннах, ймовірно, викликало здивування в багатьох, оскільки поява Деппа на червоній доріжці відбудеться менш ніж за рік після завершення його публічної судової суперечки з Ембер Герд. Це перша роль актора в повнометражному фільмі за останні три роки. Результати попереднього гострого судового процесу у Великій Британії між Деппом і британським таблоїдом The Sun призвели до того, що зірку виключили з франшизи Warner Bros «Фантастичні звірі».
Додаткові дебати може спровокувати те, що вперше фільмом-відкриттям фестивалю стає стрічка, що фінансується Саудівською Аравією (Red Sea Film Foundation).
Світова прем’єра фільму відбудеться на фестивалі у вівторок, 16 травня, і того ж дня фільм вийде в кінотеатрах Франції.
- Майвенн вже представляла власні роботи у Каннах. У 2011 році її фільм «Полісс», отримав приз журі, а у 2015 стрічка «Мій король» принесла Еммануель Берко нагороду за кращу жіночу роль. Фільми з Джонні Деппом також протягом багатьох років були представлені на фестивалі – «Плакса», «Аризонська мрія», «Мрець», «Страх і огида в Лас-Вегасі».
- Каннський кінофестиваль оприлюднить свою офіційну відбіркову програму 13 квітня і вже підтвердив пару очікуваних американських фільмів: «Вбивці квіткового місяця» Мартіна Скорсезе та «Індіана Джонс і реліквія долі» від Disney. Очолюватиме журі Рубен Естлунд, двічі володар «Золотої пальмової гілки» за фільми «Квадрат» і «Трикутник смутку»