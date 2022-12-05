У сезоні Fortnite: Chapter 4 з’явився новий острів, кросові мотоцикли та Геральт із Рівії

Компанія Epic Games запустила четвертий розділ Fortnite, відкривши новий сезон популярної гри. Fortnite: Chapter 4 приносить у гру новий острів та низку інших нововведень.

Абсолютно новий острів, мабуть, є головною зміною у грі. Він включає низку нових місць і визначних пам’яток, таких як цитадель, в якій живе персонаж Вічний, шахту, повну нового матеріалу під назвою кінетична руда, покинуті ферми.

Також до гри додали новий транспортний засіб – кросовий мотоцикл. На цьому мотоциклі можна виконувати трюки та користуватися зброєю. Ще впровадили гігантську снігову кулю, «доповнення реальності», які дають випадкові позитивні ефекти по ходу матчу, медуз, що літають, які можуть відновити здоров’я. Додатково можна скористатися новою зброєю: гвинтівкою, що стріляє лезами, зброєю ближнього бою під назвою «ударно-хвильовий молот». Повний перелік новацій можна вивчити за наступною адресою.

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Крім того, з виходом Fortnite: Chapter 4 компанія Epic Games перевела гру на Unreal Engine 5.1. Завдяки цьому в грі з’явилися покращені візуальні ефекти, включаючи високоякісне трасування променів та природніше освітлення. Візуальні покращення доступні гравцям на ПК та консолях PS5 й Xbox Series X.

Нарешті, для тих, хто придбав сезонну перепустку, стали доступні персонажі, що розблоковуються, включаючи Doom Slayer з гри Doom і Геральта з Рівії з гри The Witcher. Незабаром для покупки також буде доступний Неймовірний Халк.

Джерело: The Verge