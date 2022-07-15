У Shopify показали демо-версію технології AR, що дозволяє «очистити» кімнату за допомогою нового Apple RoomPlan API

Під час проведення нещодавньої конференції для розробників WWDC компанія Apple розповіла про новий RoomPlan API. Він дозволяє пристроям iPhone або iPad, оснащеним датчиком LiDAR, сканувати кімнату, розуміти її геометрію та меблі та створювати 3D-модель. Надалі ці дані розробники можуть використовувати на власний розсуд. Расс Машмейєр із Shopify розповів і показав, як можна використовувати ці можливості на практиці.

Расс Машмейєр продемонстрував прототип вирішення доповненої реальності, яку він назвав «кнопкою перезавантаження» для кімнати. З його допомогою можна віртуально «прибрати» всі меблі в кімнаті та бачити на екрані iPhone порожній простір у доповненій реальності. Машмейєр пояснює, що ця технологія може бути корисною для сайтів електронної комерції. Вона дозволить показувати покупцям, як нові меблі можуть виглядати у них вдома. При цьому не потрібно переміщати або виносити наявні меблі.

Lots of interest in this “reset button” for your room we built @Shopify that uses @apple’s new #RoomPlan API. Here’s how we built it… 👇 🧵1/12 pic.twitter.com/YdNP1vebVW — Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022

Як уточнює журналіст ресурсу The Verge, рішення Shopify на базі Apple RoomPlan API є більш вражаючим, ніж подібний інструмент віртуального дизайну від Ikea. Хоча додаток Ikea також може «вилучати» меблі з кімнати, він може представляти результати лише у вигляді 2D-зображення. Прототип Shopify дозволяє продовжувати оглядати (наразі порожню) кімнату в доповненій реальності. Однак додаток Ikea не вимагає iPhone з LiDAR (підійде будь-який iPhone). До того ж рішення Shopify поки що є лише внутрішньою технічною демонстрацією, а не повноцінним робочим додатком для загального використання.

Джерело: The Verge