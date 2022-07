У Shopify показали демо-версію технології AR, що дозволяє «очистити» кімнату за допомогою нового Apple RoomPlan API

Під час проведення нещодавньої конференції для розробників WWDC компанія Apple розповіла про новий RoomPlan API. Він дозволяє пристроям iPhone або iPad, оснащеним датчиком LiDAR, сканувати кімнату, розуміти її геометрію та меблі та створювати 3D-модель. Надалі ці дані розробники можуть використовувати на власний розсуд. Расс Машмейєр із Shopify розповів і показав, як можна використовувати ці можливості на практиці.

Расс Машмейєр продемонстрував прототип вирішення доповненої реальності, яку він назвав «кнопкою перезавантаження» для кімнати. З його допомогою можна віртуально «прибрати» всі меблі в кімнаті та бачити на екрані iPhone порожній простір у доповненій реальності. Машмейєр пояснює, що ця технологія може бути корисною для сайтів електронної комерції. Вона дозволить показувати покупцям, як нові меблі можуть виглядати у них вдома. При цьому не потрібно переміщати або виносити наявні меблі.

Lots of interest in this “reset button” for your room we built @Shopify that uses @apple’s new #RoomPlan API. Here’s how we built it… 👇 🧵1/12 pic.twitter.com/YdNP1vebVW

— Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022