У складі Apple macOS починаючи з версії 10.14 поширюється Bitcoin Whitepaper та загадкове фото з Острова Скарбів у затоці Сан-Франциско

Енді Байо з Waxy, намагаючись налагодити роботу принтера, виявив, що PDF-копія технічного опису біткоїна (Bitcoin Whitepaper), очевидно, поставлялася з кожною копією macOS, починаючи з Mojave (10.14.0). Опитування знайомих, а також користувачів мережі підтвердило, що документ є у всіх версіях ОС, включаючи актуальну macOS Ventura (13.3), але відсутній в High Sierra (10.13) та попередніх версіях.

Якщо ви працюєте на Mac, відкрийте Термінал та введіть наступну команду:

open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Якщо ви використовуєте macOS 10.14 або пізнішу версію, PDF повинен відразу відкритися в режимі попереднього перегляду.

Також можна відкрити Finder та натиснути Macintosh HD, потім відкрийте теку System → Library → Image Capture → Devices. Утримуючи клавішу Control, натисніть VirtualScanner.app та «Показати вміст пакета», відкрийте теку Contents → Resources потім відкрийте simpledoc.pdf.

В утиліті Image Capture технічний документ Біткойн використовується як зразок документа для пристрою під назвою Virtual Scanner II, яке за замовчуванням або приховане, або не встановлений для всіх. Незрозуміло, чому він прихований для деяких і для чого саме він використовується, імовірно, він може активувати функцію «Імпорт з iPhone».

У Image Capture виберіть пристрій Virtual Scanner II, якщо він існує, і в розділі «Відомості» встановіть для параметра «Медіа» значення «Документ», а для Media DPI – «72 DPI». Ви повинні побачити прев’ю першої сторінки документа про біткоїн.

Чому з усіх документів у світі було обрано технічний документ біткоїн? Ім’я файлу “simpledoc.pdf”, його розмір kbit 184 КБ. Можливо, це був просто зручний, легкий багатосторінковий PDF-файл для тестування, який ніколи не призначався для перегляду кінцевими користувачами.

У мережі інформація про це практично відсутня. Наразі у результатах Google є лише кілька посилань на Virtual Scanner II або файл технічного опису. А саме, це гілка у Твіттері від дизайнера Джошуа Діккенса від листопада 2020 року, який також помітив технічний документ у форматі PDF.

Ще одна дивина: у теці “Ресурси” є файл з ім’ям cover.jpg, який використовується для тестування типу документа “Фото”. Це світлина знака у форматі JPEG розміром 2634×3916 пікселів, зроблена на Острові Скарбів у затоці Сан-Франциско. У файлі немає метаданих EXIF, але фотограф Томас Хоук ідентифікував його як місце майже ідентичної фотографії, яку він зняв у 2008 році.

Here’s a mystery: why do I have an Image Capture device called Virtual Scanner II on my Mac? It shows a preview of a painted sign that for some reason closely resembles a photo by @thomashawk on ‘clustershot’? But not exactly — the scanned version looks more weathered. pic.twitter.com/jPb5kx3NyS

— Josh D (@schwa23) November 28, 2020