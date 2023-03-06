Чого чекати від Apple вже цієї весни та найближчий рік — не тільки нові iMac та MacBook з M3 (інсайд Марка Гурмана)

Марк Гурман з Bloomberg поділився великою порцією інсайдерських новин Apple. Компанія готується до випуску наступної лінійки ноутбуків та настільних комп’ютерів, включаючи MacBook з OLED-екраном та новий iMac. Очікується швидкий вихід iPad Pro з OLED. Йде розробка наступних версій iOS та iPadOS.

Крім того, Apple збирається дозволити рекламу покупок поза власним магазином сторонніми програмами, йдучи назустріч Євросоюзу. Очікується звільнення голови відділу хмарних обчислень компанії. Також через перестрілку був назавжди зачинений один із роздрібних магазинів Apple у США.

Розробка нових iMac

Наступний настільний комп’ютер iMac від Apple знаходиться на просунутій стадії розробки, яка зветься технічними тестовими випробуваннями (EVT). Наступний iMac отримає такий самий 24-дюймовий екран, що й актуальна модель, анонсована у квітні 2021 року. Незмінним залишиться і набір кольорів корпусу. Більшість змін відбудуться «під капотом»: ряд компонентів буде перероблено, їх компонування буде змінено, у процес виробництва підставки iMac будуть внесені корективи.

Нові iMac отримають нові процесори M, які замінять M1. Як Марк Гурман вже запевняв раніше, Apple розробляє iMac паралельно з чипом M3 – можливо, це буде перша система компанії на його основі. Хоча розробка нових iMac під кодовими назвами J433 та J434 знаходиться на пізній стадії, очікується, що їхнє масове виробництво почнеться не раніше, ніж через три місяці. Це означає можливий початок постачання не раніше другої половини року.

У розробці також знаходиться перший комп’ютер Mac Pro на власних чипах Apple (J180). Відомо, що Mac Pro отримає версію із процесором M2 Ultra, який включає до 24 обчислювальних та 76 графічних ядер, а також підтримку до 192 ГБ оперативної пам’яті.

Нові MacBook та iPad Pro з OLED-екранами

Крім iMac Apple влітку планує випустити два нові ноутбуки. Цими моделями, ймовірно, стануть перший 15-дюймовий MacBook Air (кодова назва J515) та оновлений 13-дюймовий MacBook Air (J513).

За попередньою інформацією, у 2025 році з’являться перші MacBook з OLED-екранами та підтримкою сенсорного введення.

З процесором нових моделей MacBook Air ситуація невизначена. Якщо ноутбуки з’являться через кілька місяців з чипом M2, вони мають шанс швидко застаріти. Так що цілком можливо, що Apple встановить в останній саме M3. чип M2 спочатку розроблявся як тимчасовий процесор перед виходом M3 з 3-нанометровим дизайном. Раніше Apple ясно дала зрозуміти, що хоче щороку оновлювати свої процесори для комп’ютерів.

Процесор M3 також з’явиться в оновленому iPad Pro з OLED-екраном, випуск якого заплановано на першу половину 2024 року. Можливо, це буде складаний iPad намічений на той же рік.

Оновлення iOS та iPadOS

Apple випустила другу бета-версію майбутніх iOS 16.4 та iPadOS 16.4 для розробників. Перша бета-версія додала деякі налаштування Apple Music, Podcasts і вебдодатки. Наступна версія ОС отримає такі зміни:

Анімація перегортання сторінок в Apple Books

Підтримка Apple Pay у Південній Кореї

Можливо, сервіс класичної музики Apple

Попередньо оновлення вийде у квітні. Також тестуються нові версії watchOS, tvOS та macOS, в які вбудована підтримка нових комп’ютерів Mac.

Антимонопольні розгляди та поступки

Як ми вже писали, Apple здобула перемогу на антимонопольному фронті – Європейський Союз звузив свої претензії до компанії у справі Spotify, знявши побоювання з приводу вимоги використання сторонніми програмами системи покупок компанії.

Органи ЄС все ще критикують правила Apple, які не дозволяли розробникам рекламувати варіанти підписки та покупок за межами App Store. Але можна говорити, що компанія вже розв’язала цю проблему: у рамках угоди з японським урядом вона дозволила розробникам повідомляти користувачів про нижчі ціни – логічно очікувати таку саму політику і в Євросоюзі.

Apple дозволить деяким програмам, включаючи музичні сервіси, такі як Spotify, направляти користувачів в Інтернет для завершення реєстрації. Це дозволяє обійти систему покупок усередині програм Apple, яка стягує комісію до 30%. Ця зміна відповідає вимогам Закону про цифрові ринки у Європі. Раніше очікувалося, що сторонні магазини та завантаження програм будуть дозволені Apple наступного року.

Закриття одного з магазинів Apple у США

Магазин Apple відчинився у звичайному режимі минулої середи, 1 березня, вранці і назавжди зачинився у середу вдень. Раптово і назавжди Apple закрила роздрібний магазин у торговому центрі Northlake Mall у Шарлотті, штат Північна Кароліна, після того, як у центрі сталася третя перестрілка менш ніж за три місяці. Останній інцидент стався на день раніше, у вечір вівторка 28 лютого.

Apple повідомила співробітникам магазину, що їх буде переведено до найближчого майданчику SouthPark у Шарлотті або у роздрібний онлайн-бізнес. Новий магазин замість того, що закрився, відкриється наступного року, але компанія не повідомила, де і коли.

Майкл Еббот йде з посади директора Apple з хмарних технологій

Глава хмарного підрозділу Apple Майкл Еббот залишає компанію у квітні. Він займається iCloud, внутрішню інфраструктуру компанії, програмне забезпечення для бізнесу та освіти, а також нові ініціативи: розширений захист даних в iCloud, ключі доступу та перевірку безпеки. За попередньою інформацією, Джефф Роббін, найбільший фахівець компанії в галузі розробки послуг, якому приписують створення iTunes, візьме на себе керування.

10 березня відбудуться щорічні збори акціонерів Apple. Головний виконавчий директор Тім Кук та його заступники, серед яких головний юрисконсульт Кейт Адамс, вийдуть на віртуальну сцену, щоб відповісти на ретельно відібрані питання акціонерів та повідомити новини компанії. На подібних конференціях рідко з’являються важливі новини, але пролунають голоси акціонерів у раді директорів Apple, можливі новини щодо зарплат керівників, трудових відносин та інших питань.