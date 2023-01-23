У США схвалили використання першого малого модульного ядерного реактора — установка із 6 блоків забезпечить потужність 462 МВт

Перший у США малий модульний ядерний реактор (ММР) має бути введений в експлуатацію до кінця цього десятиліття. Комісія з ядерного регулювання США (NRC) сертифікувала проєкт ММР компанії NuScale Power Corp.

Після схвалення з боку NRC компанія NuScale Power планує побудувати установку ММР у Національній лабораторії Айдахо. Компанія заявляє, що її проєкт із шести реакторів потужністю 462 МВт має бути запущений до 2030 року.

ММР мають потужність 300-500 МВт, хоча деякі версії мають потужність менш як 100 МВт. Як правило, використання ядерних реакторів викликає занепокоєння у широкому загалу. Однак у цьому випадку стверджується про менший ризик у порівнянні з традиційними реакторами. Це зумовлено масштабом, простою конструкцією і властивими реактору характеристик безпеки. Вони також покладаються на природну циркуляцію, конвекцію, гравітацію та самонагнітання. Усе це спонукало експертів посилатися на ММР як спосіб підтримки зростання центрів обробки даних.

Ядерні відходи, як і раніше, є проблемою для ММР. Для досягнення безпечного рівня радіації відпрацьованим паливним матеріалам може знадобитися від трьох десятиліть до 24 тис. років. Однак, на відміну від звичайних атомних електростанцій, які вимагають дозаправлення щороку або два, постачальники ММР прагнуть зробити дозаправлення необхідною лише раз на 3-7 років. Деякі конструкції розраховані працювати протягом 40 років без дозаправлення.

Джерело: techspot