В Україні зафіксували три випадки нового штаму коронавірусу «FLiRT» — вражає ослаблений імунітет, а хворіють навіть вакциновані

«FLiRT» — це новий субваріант коронавірусу «Omicron», який через специфічні мутації в білку-шипі краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді.

Першочергово «FLiRT» вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Водночас набутий після щеплення імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби.

За даними Міністерства охорони здоров’я у липні в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на «FLiRT»: два в Києві та один в Івано-Франківській області (дві жінки та чоловік 60+).

Всесвітня організація охорони здоров’я ще не надала оцінки щодо небезпеки «FLiRT», однак наголошує, що вірус потребує моніторингу в кожній країні.

«Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом. Нагадуємо, вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують омікрон-специфічні вакцини (виробник «Pfizer») для дорослих і дітей», — зазначають у МОЗ.

За даними Центру громадського здоров’я у першому півріччі 2024 року захворюваність на коронавірус в Україні зменшилась у 4,6 раза у порівнянні з відповідним періодом торік, водночас у червні показники почали рухатись вверх — і більшість випадків завезені з європейських країн.

Раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що в середньому 80% людей, які помирають зараз або від грипу, або від ковіду, не мають вакцинації або не завершили повний її цикл.