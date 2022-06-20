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У США слідом за ЄС пропонують запровадити універсальні зарядні пристрої для мобільних гаджетів

У США слідом за ЄС пропонують запровадити універсальні зарядні пристрої для мобільних гаджетів

Троє сенаторів США закликали Міністерство торгівлі розробити план із запровадження універсальних зарядних пристроїв для мобільних гаджетів.

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Сенатори Едвард Маркі, Елізабет Уоррен і Берні Сандерс заявили, що США мають наслідувати приклад Європейського Союзу і вимагати від виробників електроніки впровадити єдиний зарядний пристрій для мобільних телефонів. Нагадаємо, в ЄС досягли згоди й готуються ухвалити закон, який зобов’яже виробників оснащувати портом USB-C смартфони та інші електронні пристрої, починаючи з осені 2024 року. Аналогічне правило щодо ноутбуків набуде чинності пізніше.

«Політика ЄС може значно скоротити електронні відходи та допомогти споживачам, які втомилися ритися в ящиках, повних заплутаних зарядних пристроїв, у спробі знайти сумісне чи купити нове», — йдеться у листі сенаторів на ім’я міністерки торгівлі Джини Раймондо.

Згідно з заявою Марки, споживачі володіють у середньому трьома різними зарядними пристроями.

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Джерело: Bloomberg


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