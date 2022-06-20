У США слідом за ЄС пропонують запровадити універсальні зарядні пристрої для мобільних гаджетів

Троє сенаторів США закликали Міністерство торгівлі розробити план із запровадження універсальних зарядних пристроїв для мобільних гаджетів.

Сенатори Едвард Маркі, Елізабет Уоррен і Берні Сандерс заявили, що США мають наслідувати приклад Європейського Союзу і вимагати від виробників електроніки впровадити єдиний зарядний пристрій для мобільних телефонів. Нагадаємо, в ЄС досягли згоди й готуються ухвалити закон, який зобов’яже виробників оснащувати портом USB-C смартфони та інші електронні пристрої, починаючи з осені 2024 року. Аналогічне правило щодо ноутбуків набуде чинності пізніше.

«Політика ЄС може значно скоротити електронні відходи та допомогти споживачам, які втомилися ритися в ящиках, повних заплутаних зарядних пристроїв, у спробі знайти сумісне чи купити нове», — йдеться у листі сенаторів на ім’я міністерки торгівлі Джини Раймондо.

Згідно з заявою Марки, споживачі володіють у середньому трьома різними зарядними пристроями.

Джерело: Bloomberg