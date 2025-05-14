У Steam масштабний витік — в даркнеті опинилися 89 млн акаунтів за $5000

Depositphotos / Valve Steam Deck

У даркнет злили 89 млн облікових записів Steam — користувачам радять терміново змінити пароль.

Якщо витік справжній, то під загрозою можуть опинитися цілі бібліотеки ігор користувачів. Особливо це стосується тих, хто не використовує двофакторну автентифікацію (2FA). Але все-таки до цієї інформації є питання.

Якщо дотримуватися хронології, то першими на ситуацію звернули увагу юзери в X. Користувач MellowOnline1 опублікував скриншоти з LinkedIn-допису від Underdark AI. На картинці видно, що зловмисник під ніком Machine1337 запропонував продати велику базу даних Steam за $5000. Пропозицію він розмістив на одному з авторитетних форумів чорного ринку.

У дописі вказано, що база містить:

контакт у Telegram для зв’язку з продавцем,

посилання на зразки даних (розміщені на Gofile),

згадки про внутрішні дані постачальника (ймовірно, мається на увазі постачальник послуг двофакторної автентифікації).

Користувачі помітили, що сам допис схожий на Cross-site scripting (XSS). Завдяки цій вразливості веббезпеки зловмисники можуть впроваджувати шкідливі скрипти у вебсторінки, які переглядають інші користувачі. Цим користуються для крадіжки даних, викрадення сеансів або навіть зміни вмісту сторінки.

Yesterday, an alleged major @Steam data breach occurred, compromising over 89 million user records (roughly two-thirds of all Steam accounts). These datasets are being sold for over $5,000 on what appears to be a site akin to Mipped. Mipped alongside their sister sites is a… — Mellow_Online1 (@MellowOnline1) May 11, 2025

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Згодом автори LinkedIn-допису оновили інформацію: «нові докази підтверджують, що витік зразка містить журнали SMS-повідомлень 2FA в режимі реального часу, що передаються через Twilio». У цих логах — вміст повідомлень, статус доставлення, метадані та вартість маршрутизації. Це може вказувати на доступ не до самого Steam, а до інтерфейсів постачальника послуг SMS. Це створює ризик фішингових атак і викрадення сесій — особливо для тих, хто не користується Steam Guard або має слабкий пароль.

Valve вже відреагувала, як повідомив той самий MellowOnline1. Представник компанії заперечив використання Twilio, яку згадали в оригінальному дописі Underdark AI.

Update: An update suggests that the alleged Steam data breach is not a direct breach of Steam itself, but rather a supply chain compromise — meaning an external service that Steam relies on was targeted. Here’s what we understand from this update: New evidence confirms some… — Mellow_Online1 (@MellowOnline1) May 11, 2025

Що саме стало джерелом витоку, поки що невідомо. Спершу користувачі припускали, що йдеться про сам Steam, але потім увагу перемикнули на Twilio. Втім, поки що підтверджень немає, і ситуація залишається незрозумілою. Valve на момент публікації не оприлюднила офіційних заяв, але незалежно від цього експерти радять користувачам Steam негайно змінити пароль та переконатися, що увімкнено 2FA.

Steam Guard — це власна система двофакторної автентифікації Valve, і, за наявними даними, викрадені дані не дозволяють її обійти. Але ті, хто нею не користується, можуть стати легкою мішенню. Також є ризик, що зловмисники використають отриману інформацію для фішингових кампаній.

Щодо порад із захисту акаунта вони класичні. Зокрема варто уникати очевидних паролів, не повторювати один і той самий пароль у кількох сервісах. Також варто перевірити, чи не потрапляли ваші дані до попередніх витоків через сервіси типу HaveIBeenPwned. Valve поки не підтвердила факт витоку, але й повністю не спростувала. Тож якщо вам шкода свою рідну бібліотеку — краще перестрахуватися.

Джерело: XDA Developers