Новини WTF 14.05.2025 о 17:57 comment views icon

У Steam масштабний витік — в даркнеті опинилися 89 млн акаунтів за $5000

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Маргарита Юзяк

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У Steam масштабний витік — в даркнеті опинилися 89 млн акаунтів за $5000
Depositphotos / Valve Steam Deck

У даркнет злили 89 млн облікових записів Steam —  користувачам радять терміново змінити пароль.

Якщо витік справжній, то під загрозою можуть опинитися цілі бібліотеки ігор користувачів. Особливо це стосується тих, хто не використовує двофакторну автентифікацію (2FA). Але все-таки до цієї інформації є питання.

Якщо дотримуватися хронології, то першими на ситуацію звернули увагу юзери в X. Користувач MellowOnline1 опублікував скриншоти з LinkedIn-допису від Underdark AI. На картинці видно, що зловмисник під ніком Machine1337 запропонував продати велику базу даних Steam за $5000. Пропозицію він розмістив на одному з авторитетних форумів чорного ринку.

У Steam масштабний витік — в даркнеті опинилися 89 млн акаунтів за $5000
LinkedIn

У дописі вказано, що база містить:

  • контакт у Telegram для зв’язку з продавцем,
  • посилання на зразки даних (розміщені на Gofile),
  • згадки про внутрішні дані постачальника (ймовірно, мається на увазі постачальник послуг двофакторної автентифікації).

Користувачі помітили, що сам допис схожий на Cross-site scripting (XSS). Завдяки цій вразливості веббезпеки зловмисники можуть впроваджувати шкідливі скрипти у вебсторінки, які переглядають інші користувачі. Цим користуються для крадіжки даних, викрадення сеансів або навіть зміни вмісту сторінки.

Згодом автори LinkedIn-допису оновили інформацію: «нові докази підтверджують, що витік зразка містить журнали SMS-повідомлень 2FA в режимі реального часу, що передаються через Twilio». У цих логах — вміст повідомлень, статус доставлення, метадані та вартість маршрутизації. Це може вказувати на доступ не до самого Steam, а до інтерфейсів постачальника послуг SMS. Це створює ризик фішингових атак і викрадення сесій — особливо для тих, хто не користується Steam Guard або має слабкий пароль.

Valve вже відреагувала, як повідомив той самий MellowOnline1. Представник компанії заперечив використання Twilio, яку згадали в оригінальному дописі Underdark AI.

Що саме стало джерелом витоку, поки що невідомо. Спершу користувачі припускали, що йдеться про сам Steam, але потім увагу перемикнули на Twilio. Втім, поки що підтверджень немає, і ситуація залишається незрозумілою. Valve на момент публікації не оприлюднила офіційних заяв, але незалежно від цього експерти радять користувачам Steam негайно змінити пароль та переконатися, що увімкнено 2FA.

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Steam Guard — це власна система двофакторної автентифікації Valve, і, за наявними даними, викрадені дані не дозволяють її обійти. Але ті, хто нею не користується, можуть стати легкою мішенню. Також є ризик, що зловмисники використають отриману інформацію для фішингових кампаній.

Щодо порад із захисту акаунта вони класичні. Зокрема варто уникати очевидних паролів, не повторювати один і той самий пароль у кількох сервісах. Також варто перевірити, чи не потрапляли ваші дані до попередніх витоків через сервіси типу HaveIBeenPwned. Valve поки не підтвердила факт витоку, але й повністю не спростувала. Тож якщо вам шкода свою рідну бібліотеку — краще перестрахуватися.

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Джерело: XDA Developers

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