Новини Ігри 20.06.2023 о 09:46

У Steam стартував літній фестиваль новинок, на якому можна пограти в демоверсії сотень ігор

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Вадим Карпусь

Автор новин

У сервісі цифрової дистрибуції Steam розпочався червневий Фестиваль новинок – Steam Next Fest. Під час цієї події користувачі зможуть випробувати майбутні новинки як від розробників-новачків, так і від відомих ветеранів. Також будуть доступні для перегляду живі трансляції та сесії спілкування з розробниками.

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Під час проведення Steam Next Fest в сервісі будуть доступні сотні демоверсій майбутніх ігор усіх жанрів від команд з усього світу. Зацікавлені користувачі зможуть зіграти в ці невипущені ігри безплатно. Якщо демоверсія сподобається, гру можна додати до списку бажаного, щоб дізнатись про її офіційний випуск. На головній сторінці Фестивалю новинок доступне групування за жанрами. Також є окрема індивідуальна добірка проєктів, які можуть бути цікавими користувачу із врахуванням його наявної бібліотеки ігор. Крім того, є можливість обрати цікаві ігри за допомогою фільтрів.

Протягом тижня відбуватимуться трансляції та чати з розробниками. В більшості випадків під час трансляції самі розробники грають у свою гру та відповідають на питання глядачів. Розклад усіх трансляцій доступний на головній сторінці Steam Next Fest.

Фестиваль новинок Steam 2023 року триватиме до 20:00 26 червня за Києвом.


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