У Steam стартував літній фестиваль новинок, на якому можна пограти в демоверсії сотень ігор

У сервісі цифрової дистрибуції Steam розпочався червневий Фестиваль новинок – Steam Next Fest. Під час цієї події користувачі зможуть випробувати майбутні новинки як від розробників-новачків, так і від відомих ветеранів. Також будуть доступні для перегляду живі трансляції та сесії спілкування з розробниками.

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We’re back with the June 2023 Edition of Next Fest! From now until June 26, check out upcoming games of all genres and find some titles to wishlist! With demos galore and livestreams with the devs, now is the perfect time to check out what’s coming up on Steam.#SteamNextFest pic.twitter.com/g5tb5lvfGr — Steam (@Steam) June 19, 2023

Під час проведення Steam Next Fest в сервісі будуть доступні сотні демоверсій майбутніх ігор усіх жанрів від команд з усього світу. Зацікавлені користувачі зможуть зіграти в ці невипущені ігри безплатно. Якщо демоверсія сподобається, гру можна додати до списку бажаного, щоб дізнатись про її офіційний випуск. На головній сторінці Фестивалю новинок доступне групування за жанрами. Також є окрема індивідуальна добірка проєктів, які можуть бути цікавими користувачу із врахуванням його наявної бібліотеки ігор. Крім того, є можливість обрати цікаві ігри за допомогою фільтрів.

Протягом тижня відбуватимуться трансляції та чати з розробниками. В більшості випадків під час трансляції самі розробники грають у свою гру та відповідають на питання глядачів. Розклад усіх трансляцій доступний на головній сторінці Steam Next Fest.

Фестиваль новинок Steam 2023 року триватиме до 20:00 26 червня за Києвом.