У Steam стартував літній фестиваль новинок, на якому можна пограти в демоверсії сотень ігор

У сервісі цифрової дистрибуції Steam розпочався червневий Фестиваль новинок – Steam Next Fest. Під час цієї події користувачі зможуть випробувати майбутні новинки як від розробників-новачків, так і від відомих ветеранів. Також будуть доступні для перегляду живі трансляції та сесії спілкування з розробниками.

We’re back with the June 2023 Edition of Next Fest! From now until June 26, check out upcoming games of all genres and find some titles to wishlist! With demos galore and livestreams with the devs, now is the perfect time to check out what’s coming up on Steam.#SteamNextFest pic.twitter.com/g5tb5lvfGr

— Steam (@Steam) June 19, 2023