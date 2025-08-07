У Steam стартував розподаж польських ігор — Dying Light, Ghostrunner та інші зі знижками до 90%

Цього тижня Steam перетворився на вітрину польської творчості: стартував тематичний розпродаж “Games from Poland“.
Захід організувала польська геймдев-спільнота, серед якої незалежні розробники та великі студії. На розпродажі можна відкопати атмосферні інді (по типу симулятора бджоли чи бобра) до масштабних ААА-проєктів. Акція вже стартувала — вона протриває до 11 серпня, але деякі ігри будуть за нижчою ціною до 19-го.
Знижки на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших
- Dying Light Collection — ₴935 (-41%)
- The Alters — ₴630 (-10%)
- Cyberpunk 2077 — ₴489 (-65%)
- Timberborn (Early Access) — ₴490 (-30%)
- Dawnmaker — ₴412 (-34%)
- The Thaumaturge — ₴350 (-50%)
- Tarnished Blood (Early Access) — ₴290 (-30%)
- Ghostrunner 2 — ₴249 (-75%)
- Forgive me Father — ₴207 (-50%)
- Nemesis – Lockdown — ₴206 (-60%)
- The Witcher 3: Wild Hunt — ₴189 (-80%)
- Ghostrunner — ₴158 (-75%)
- Observer: System Redux — ₴113 (-70%)
- Metamorphosis — ₴103 (-80%)
- Weakless — ₴81 (-75%)
- Flame Keper — ₴79 (-70%)
- This War of Mine — ₴62 (-85%)
- Bee Simulator — ₴55 (-80%)
- The Witcher: Enhanced Edition — ₴37 (-85%)
Наступний фестиваль стартує 11 серпня, де представлять 4X ігри — свято стратегій з глибоким геймплеєм. Паралельно Valve готується до наступного року, тому вже відомо, які розпродажі нас чекають в першій половині 2026-го.
