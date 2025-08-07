Новини Ігри 07.08.2025 comment views icon

У Steam стартував розподаж польських ігор — Dying Light, Ghostrunner та інші зі знижками до 90%

Маргарита Юзяк

Авторка новин

У Steam стартував розподаж польських ігор — Dying Light, Ghostrunner та інші зі знижками до 90%
Цього тижня Steam перетворився на вітрину польської творчості: стартував тематичний розпродаж “Games from Poland“.

Захід організувала польська геймдев-спільнота, серед якої незалежні розробники та великі студії. На розпродажі можна відкопати атмосферні інді (по типу симулятора бджоли чи бобра) до масштабних ААА-проєктів. Акція вже стартувала — вона протриває до 11 серпня, але деякі ігри будуть за нижчою ціною до 19-го.

Знижки на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших

Наступний фестиваль стартує 11 серпня, де представлять 4X ігри — свято стратегій з глибоким геймплеєм. Паралельно Valve готується до наступного року, тому вже відомо, які розпродажі нас чекають в першій половині 2026-го.



