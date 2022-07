У The Last of Us Part I покращено ШІ, графіку, тактильний відгук, а також доступні режими permadeath та speed run

Компанія Sony опублікувала 10-хвилинний трейлер майбутньої гри The Last of Us Part I. У трейлері режисери гри розповідають про деякі покращення, які з’являться у рімейку для PlayStation 5.

Трейлер використовує безліч можливостей, щоб продемонструвати покращену графіку. Крім того, багато змін торкнуться геймплею. Naughty Dog повідомляє, що ШІ ворогів та компаньйонів покращено. Крім того, з’являться додаткові ігрові режими, а ігрові ролики будуть супроводжуватись аудіоописом для доступності.

Рімейк, мабуть, ґрунтується на більш сучасній системі управління неігровими персонажами з The Last of Us Part 2. Це дозволяє їм краще працювати спільно і вигадувати складнішу тактику, ніж просто «бігти прямо на людину з дробовиком». За словами Ніла Дракманна, креативного директора обох ігор The Last of Us, це робить бої більш напруженими. ШІ компаньйонів, ймовірно, також отримав оновлення.

Також повідомляється, що в рімейку будуть доступні режими permadeath (для тих, хто хоче випробувати свої сили у виживанні в умовах зомбі-апокаліпсису) і speed run (про нього поки немає подробиць, відомо лише, що у правому верхньому куті показується таймер).

У The Last of Us Part I слід очікувати й інші зміни. Система анімації персонажів зазнала суттєвого переопрацювання. Також покращено роботу системи зворотного тактильного зв’язку та активно використовуються адаптивні тригери.

Реліз The Last of Us Part I заплановано на 2 вересня 2022 для PlayStation 5, а версія для ПК з’явиться пізніше.

Джерело: The Verge