Персонажі Death Stranding 2 курять і грають на гітарі не просто так — Кодзіма пояснив поведінку Кліффа і Фрайл

Хідео Кодзіма поділився, що в Death Stranding 2: On the Beach хотів передати індивідуальність персонажів — і розповів, як йому це вдалося.

Під час промотуру Death Stranding Хідео Кодзіма розповів, що частину героїв гри він змінював так, щоб підкреслити звички акторів у реальному житті. За словами розробника, це дозволяє зробити героїв більш живими, природними та такими, що краще «вписуються» у всесвіт гри.

Кодзіма зізнався, що коли бачить актора в роботі або поза майданчиком, він готовий до зміни деталей заради атмосфернішого оточення. Так сталося, наприклад, із Леа Сейду — акторкою героїні Фреджайл. У першій грі персонажка не палила, але після того, як Кодзіма побачив Сейду з цигаркою у фільмі, він вирішив додати цю деталь в образ. Хоча вона залишала шкідливу звичку, але під час спільної вечері Кодзіма побачив акторку на перекурі. Творець припустив, що вона повернулася до паління після того, як на зніманнях доводилось імітувати це, що лише підкріпило його рішення.

Аналогічно ще під час першої гри змінився персонаж Медса Міккельсена — Кліфф. За словами Кодзіми, актор виглядає ефектно з цигаркою, тому це стало невіддільною частиною образу персонажа. Ці дрібниці не прописувалися в оригінальному сценарії, але згодом увійшли в фінальну версію.

Hideo Kojima shared the story of how he sometimes changes a character to match the personality of the person who is playing the role.

He gave the example of Fragile, played by Léa Seydoux. Fragile doesn’t smoke in the first game, but when he saw another movie she was in, he… pic.twitter.com/AO1Nd3aESv

— Genki✨ (@Genki_JPN) June 28, 2025