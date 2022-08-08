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У Twitter пожартували з поціновувачів сенсацій, видавши фото скибки ковбаси за зображення зірки Проксима Центавра з телескопа «Джеймс Вебб»

У Twitter пожартували з поціновувачів сенсацій, видавши фото скибки ковбаси за зображення зірки Проксима Центавра з телескопа «Джеймс Вебб»

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» захопив уяву всього світу першими ж фотознімками. Етьєн Кляйн, директор Французької комісії з альтернативних джерел енергії та атомної енергетики, нагадав нам, що до будь-якої сенсації потрібно ставитися критично. У неділю, 31 липня, він поділився зображенням, нібито зробленим JWST.

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У Twitter пожартували з поціновувачів сенсацій, видавши фото скибки ковбаси за зображення зірки Проксима Центавра з телескопа «Джеймс Вебб»

Твіт, котрий побачили більш ніж 91 тис. підписників, промовляв: «Фотографія Проксими Центавра, найближчої до Сонця зірки, розташованої за 4,2 світлового року від нас. Її зробив JWST. Такий рівень деталізації… День за днем ​​відкривається новий світ». Тисячі людей дуже швидко розповсюдили повідомлення з фото.

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За кілька днів Кляйн зізнався, що фотографія була розіграшем. Насправді на ній зображено скибку чоризо (пікантної сирокопченої ковбаси). «З огляду на деякі коментарі, я почуваюся зобов’язаним уточнити, що цей твіт, що нібито показує зображення Проксіми Центаври, був жартом. Навчімось остерігатися аргументів з позиції авторитету так само, як і раптового красномовства певних образів», – заявив жартівник.

У Twitter пожартували з поціновувачів сенсацій, видавши фото скибки ковбаси за зображення зірки Проксима Центавра з телескопа «Джеймс Вебб»

В інтерв’ю «Ле Поінт» Етьєн Кляйн зізнався, що розмістив зображення для привернення суспільної уваги до загрози фейкових новин. «Я також думаю, що якби я не сказав, що це фотографія «Джеймса Вебба», вона не мала б такого успіху», – зазначив автор «сенсації». Після цього шановний фотограф ковбаси поділився зображенням галактики Колесо Возу, зробленим JWST, та запевнив підписників у його правдивості.

Про справжні знімки телескопа «Джеймс Вебб» можна дізнатися з розгорнутої статті на ITC.ua.

Нова ера в астрономії. Роздивляємося перші (епічні!) наукові знімки з телескопа Джеймс Вебб та порівнюємо з попередником Габблом

Джерело: Engadget


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