У Twitter пожартували з поціновувачів сенсацій, видавши фото скибки ковбаси за зображення зірки Проксима Центавра з телескопа «Джеймс Вебб»

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» захопив уяву всього світу першими ж фотознімками. Етьєн Кляйн, директор Французької комісії з альтернативних джерел енергії та атомної енергетики, нагадав нам, що до будь-якої сенсації потрібно ставитися критично. У неділю, 31 липня, він поділився зображенням, нібито зробленим JWST.
Твіт, котрий побачили більш ніж 91 тис. підписників, промовляв: «Фотографія Проксими Центавра, найближчої до Сонця зірки, розташованої за 4,2 світлового року від нас. Її зробив JWST. Такий рівень деталізації… День за днем відкривається новий світ». Тисячі людей дуже швидко розповсюдили повідомлення з фото.
Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.
Elle a été prise par le JWST.
Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z
— Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022
За кілька днів Кляйн зізнався, що фотографія була розіграшем. Насправді на ній зображено скибку чоризо (пікантної сирокопченої ковбаси). «З огляду на деякі коментарі, я почуваюся зобов’язаним уточнити, що цей твіт, що нібито показує зображення Проксіми Центаври, був жартом. Навчімось остерігатися аргументів з позиції авторитету так само, як і раптового красномовства певних образів», – заявив жартівник.
В інтерв’ю «Ле Поінт» Етьєн Кляйн зізнався, що розмістив зображення для привернення суспільної уваги до загрози фейкових новин. «Я також думаю, що якби я не сказав, що це фотографія «Джеймса Вебба», вона не мала б такого успіху», – зазначив автор «сенсації». Після цього шановний фотограф ковбаси поділився зображенням галактики Колесо Возу, зробленим JWST, та запевнив підписників у його правдивості.
Про справжні знімки телескопа «Джеймс Вебб» можна дізнатися з розгорнутої статті на ITC.ua.
Нова ера в астрономії. Роздивляємося перші (епічні!) наукові знімки з телескопа Джеймс Вебб та порівнюємо з попередником Габблом
Джерело: Engadget