У Twitter пожартували з поціновувачів сенсацій, видавши фото скибки ковбаси за зображення зірки Проксима Центавра з телескопа «Джеймс Вебб»

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» захопив уяву всього світу першими ж фотознімками. Етьєн Кляйн, директор Французької комісії з альтернативних джерел енергії та атомної енергетики, нагадав нам, що до будь-якої сенсації потрібно ставитися критично. У неділю, 31 липня, він поділився зображенням, нібито зробленим JWST.

Твіт, котрий побачили більш ніж 91 тис. підписників, промовляв: «Фотографія Проксими Центавра, найближчої до Сонця зірки, розташованої за 4,2 світлового року від нас. Її зробив JWST. Такий рівень деталізації… День за днем ​​відкривається новий світ». Тисячі людей дуже швидко розповсюдили повідомлення з фото.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

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За кілька днів Кляйн зізнався, що фотографія була розіграшем. Насправді на ній зображено скибку чоризо (пікантної сирокопченої ковбаси). «З огляду на деякі коментарі, я почуваюся зобов’язаним уточнити, що цей твіт, що нібито показує зображення Проксіми Центаври, був жартом. Навчімось остерігатися аргументів з позиції авторитету так само, як і раптового красномовства певних образів», – заявив жартівник.

В інтерв’ю «Ле Поінт» Етьєн Кляйн зізнався, що розмістив зображення для привернення суспільної уваги до загрози фейкових новин. «Я також думаю, що якби я не сказав, що це фотографія «Джеймса Вебба», вона не мала б такого успіху», – зазначив автор «сенсації». Після цього шановний фотограф ковбаси поділився зображенням галактики Колесо Возу, зробленим JWST, та запевнив підписників у його правдивості.

Про справжні знімки телескопа «Джеймс Вебб» можна дізнатися з розгорнутої статті на ITC.ua.

Джерело: Engadget