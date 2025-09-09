Uber використовує таксистів з Індії для навчання ШІ

Uber пропонує водіям з Індії підзаробити на навчанні ШІ / Depositphotos

Uber запропонував додатковий дохід водіям з Індії: коли немає замовлень на таксі, вони можуть допомогти у навчанні штучного інтелекту.

Завдання полягає у маркуванні фото, розшифровці текстів та чеків просто в застосунку Uber. Ця ініціатива вже працює в 12 містах Індії, включно з Делі та Мумбаї — в межах програми Uber AI Solutions, яка надає послуги з маркування даних компаніям у сфері штучного інтелекту, автономних транспортних засобів та інших технологій. Серед клієнтів компанії згадується розробник ігор Niantic, який перетворився на ШІ-стартап, а також виробник автономних транспортних засобів Aurora.

“Uber AI Solutions пілотує програму в 12 містах по всій Індії й дозволяє водіям збільшити свій заробіток, виконуючи цифрові завдання безпосередньо в застосунку Uber. Досі в Індії та інших країнах маркування, класифікація тексту, підрахунок об’єктів та оцифрування чеків, виконувалися незалежними підрядниками”, — розповідає Мега Єтхадка, глобальний керівник Uber AI Solutions.

В Uber, на жаль, не уточнили, які суми водії можуть заробити на маркуванні.

Маркування даних — це, по суті, процес додавання змістовних описів чи тегів до зображень, тексту чи аудіо, з яких ШІ може зрозуміти більше контексту. До прикладу, є база з тисяч фото авто, велосипедів чи пішоходів, тоді як маркувальники вручну підписують, чим є кожен з об’єктів.

Вихід Uber на ринок відбувся у вдалий момент. Очікується, що ринок маркування даних досягне $5,46 млрд вже до 2030 року, при чому на великі підприємства припадатиме 61,11% витрат. Водночас багато компаній залишаються незадоволеними через нестабільну якість і повільну швидкість роботи традиційних постачальників.

“Традиційні постачальники, хоча й повільніші та часто дорожчі, пропонують гарантію кваліфікованих анотаторів, зрілих систем управління та давніх процесів аудиту, які вселяють довіру в регульованих галузях”, — зазначив Санчіт Вір Гогія, головний аналітик і генеральний директор Greyhound Research. “Сильна сторона Uber — це швидкість і нейтральність у той час, коли покупці побоюються зв’язків із постачальниками, що належать великим технологічним компаніям, але компанія все одно має довести, що тимчасова робоча сила може забезпечити таку ж суворість”.

Власне додатковою “секретною зброєю” Uber є експертиза в предметній галузі. За даними Mordor Intelligence, на автомобільний сектор припадало 23,34% ринку маркування даних, завдяки розвитку автономних транспортних засобів.

Джерело: Economic Times, Computer World