Ubisoft дарує Assassin’s Creed Syndicate

Компанія Ubisoft влаштувала безплатну роздачу гри Assassin’s Creed Syndicate у своєму магазині Ubisoft Store. Користувачі можуть без будь-яких витрат додати до своїх облікових записів версію Assassin’s Creed Syndicate ─ Standard Edition. Зазвичай вона продається в магазині за ціною 610 грн. Можливо таким чином Ubisoft намагається вибачитися за рекламу в Assassin’s Creed Odyssey?

Assassin’s Creed Syndicate ─ це пригодницький бойовик, що вийшов у 2015 році. Він став дев’ятою частиною в серії Assassin’s Creed. Гра розповідає про продовження багатовікової боротьби між асасинами й тамплієрами у вікторіанському Лондоні. Близнюки-асасини Джейкоб та Іві Фрай просуваються стежками організованої злочинності та відбирають місто з-під контролю тамплієрів. Між близнюками можна перемикатися для оптимального вибору тактики.

Ubisoft роздаватиме Assassin’s Creed Syndicate до 6 грудня. Додати гру у свою бібліотеку можна за наступною адресою. Також пропонуємо огляд гри в одному з наших попередніх матеріалів.