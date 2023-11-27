Новини Ігри 27.11.2023 о 20:00 comment views icon

Ubisoft дарує Assassin’s Creed Syndicate

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія Ubisoft влаштувала безплатну роздачу гри Assassin’s Creed Syndicate у своєму магазині Ubisoft Store. Користувачі можуть без будь-яких витрат додати до своїх облікових записів версію Assassin’s Creed Syndicate ─ Standard Edition. Зазвичай вона продається в магазині за ціною 610 грн. Можливо таким чином Ubisoft намагається вибачитися за рекламу в Assassin’s Creed Odyssey?

Assassin’s Creed Syndicate ─ це пригодницький бойовик, що вийшов у 2015 році. Він став дев’ятою частиною в серії Assassin’s Creed. Гра розповідає про продовження багатовікової боротьби між асасинами й тамплієрами у вікторіанському Лондоні. Близнюки-асасини Джейкоб та Іві Фрай просуваються стежками організованої злочинності та відбирають місто з-під контролю тамплієрів. Між близнюками можна перемикатися для оптимального вибору тактики.

Ubisoft роздаватиме Assassin’s Creed Syndicate до 6 грудня. Додати гру у свою бібліотеку можна за наступною адресою. Також пропонуємо огляд гри в одному з наших попередніх матеріалів.

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Професійне вигорання в IT. Як працювати так, щоб не зійти з розуму?
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

winesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Дописи
Огляд тепловізора Xinfrared Thermal Eye X2: помічник в полюванні і не тільки
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg

Антон Коваленко

автор

Дописи
Всесвіт «Чужого» у фільмах та відеоіграх: згадуємо найкраще
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати