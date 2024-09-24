В Assassin’s Creed Shadows буде система будівництва баз, яка нагадує The Sims

IGN China випадково опублікували щоденник розробників, в якому можна побачити нову функцію Assassin’s Creed Shadows — систему будівництва бази.

Система будівництва в Shadows нагадує популярний симулятор життя The Sims. Гравці зможуть розміщувати будинки, прикраси та прокладати доріжки. За словами розробників, це додасть елемент творчості та релаксації до напруженого геймплею.

На відміну від попередніх ігор серії, де гравці мали обмежені можливості для розвитку бази, Shadows пропонує повноцінний симулятор містобудування. Наприклад, в Assassin’s Creed Valhalla гравці розвивали поселення Рейвенсторп, але не могли його суттєво змінювати.

Розробники пояснюють нову функцію як спосіб відобразити пригоди гравця. За їхніми словами, це дасть змогу «побачити, як гравці створюють життя під час своєї пригоди». Вони також наголошують, що Assassin’s Creed — це не лише про бої.

Повний масштаб можливостей для персоналізації бази стане відомим лише після виходу гри в листопаді. Проте вже зараз розробники називають Shadows «найпросунутішою» грою в серії, враховуючи нову систему будівництва та інші особливості.

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Джерело: Gamesradar