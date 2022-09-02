Ubisoft підтвердила розробку Assassin’s Creed Mirage — нову гру покажуть 10 вересня на Ubisoft Forward

Після численних чуток і витоків Ubisoft офіційно підтвердила розробку нової гри у відомій серії Assassin’s Creed (до речі, цьогоріч серія відзначає своє 15-річчя) з підзаголовком Mirage — судячи з наявної інформації, це певною мірою спіноф франшизи без RPG-елементів та з акцентом на стелсі. Таємнича Assassin’s Creed Mirage стане частиною майбутньої презентації Ubisoft Forward, що запланована на 10 вересня.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game. We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

Поки що є тільки кілька концепт-артів, причому один із них передчасно (начебто помилково) опублікували в магазині Ubisoft Store.

Дії Assassin’s Creed Mirage розгорнеться у Багдаді за часів Аббасидського халіфату, а головним героєм виступить Басім ібн Ісхак, який вперше з’явився у Valhalla. Ймовірно, Mirage розповість про юні роки та становлення професійного вбивці, який є реінкарнацією Локі.

Судячи з витоків, для Assassin’s Creed Mirage навіть планується DLC «Квест сорока розбійників», заснований на арабському фольклорі, а саме за мотивами відомої збірки оповідань «Тисяча й одна ніч».

Раніше Ubisoft обіцяла 10 вересня розповісти про майбутнє серії Assassin’s Creed. Поки незрозуміло, чи стане Assassin’s Creed Mirage єдиним анонсом, чи нас чекають ще щось дотичне до франшизи.