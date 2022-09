Ubisoft підтвердила розробку Assassin’s Creed Mirage — нову гру покажуть 10 вересня на Ubisoft Forward

Після численних чуток і витоків Ubisoft офіційно підтвердила розробку нової гри у відомій серії Assassin’s Creed (до речі, цьогоріч серія відзначає своє 15-річчя) з підзаголовком Mirage — судячи з наявної інформації, це певною мірою спіноф франшизи без RPG-елементів та з акцентом на стелсі. Таємнича Assassin’s Creed Mirage стане частиною майбутньої презентації Ubisoft Forward, що запланована на 10 вересня.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.

We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022