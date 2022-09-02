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Ubisoft підтвердила розробку Assassin’s Creed Mirage — нову гру покажуть 10 вересня на Ubisoft Forward

Ubisoft підтвердила розробку Assassin’s Creed Mirage — нову гру покажуть 10 вересня на Ubisoft Forward

Після численних чуток і витоків Ubisoft офіційно підтвердила розробку нової гри у відомій серії Assassin’s Creed (до речі, цьогоріч серія відзначає своє 15-річчя) з підзаголовком Mirage — судячи з наявної інформації, це певною мірою спіноф франшизи без RPG-елементів та з акцентом на стелсі. Таємнича Assassin’s Creed Mirage стане частиною майбутньої презентації Ubisoft Forward, що запланована на 10 вересня.

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Поки що є тільки кілька концепт-артів, причому один із них передчасно  (начебто помилково) опублікували в магазині Ubisoft Store.

Ubisoft підтвердила розробку Assassin's Creed Mirage — нову гру покажуть 10 вересня на Ubisoft Forward

Дії Assassin’s Creed Mirage розгорнеться у Багдаді за часів Аббасидського халіфату, а головним героєм виступить Басім ібн Ісхак, який вперше з’явився у Valhalla. Ймовірно, Mirage розповість про юні роки та становлення професійного вбивці, який є реінкарнацією Локі.

Ubisoft підтвердила розробку Assassin's Creed Mirage — нову гру покажуть 10 вересня на Ubisoft Forward

Судячи з витоків, для Assassin’s Creed Mirage навіть планується  DLC «Квест сорока розбійників», заснований на арабському фольклорі, а саме за мотивами відомої збірки оповідань «Тисяча й одна ніч».

Раніше Ubisoft обіцяла 10 вересня розповісти про майбутнє серії Assassin’s Creed. Поки незрозуміло, чи стане Assassin’s Creed Mirage єдиним анонсом, чи нас чекають ще щось дотичне до франшизи.

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