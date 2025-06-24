Актор озвучки про досвід з Clair Obscur: Expedition 33: «Я почуваюся повним шахраєм»

Гюстав Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Ім’я актора озвучки Чарлі Кокс тепер стоїть поруч з одним із головних хітів 2025 року — Clair Obscur: Expedition 33. Щоправда, йому від цього ніяково.

Чарлі Кокс (зірка «Шибайголови») більш відомий в проєкті Sandfall як Гюстав. Саме з цим персонажем ми занурюємося в Expedition 33. Здавалося б його участь в успішному проєкті мала принести внутрішнє задоволення, але йому якось ніяково приймати компліменти.

Під час заходу у Вашингтоні актор зізнався, що насправді не має уявлення, що собою являє Clair Obscur: Expedition 33. Хоча його хвалять за участь у створенні хіта — він навіть не запускав гру. Ба більше — він відчуває себе шахраєм, адже провів у студії лише кілька годин і досі не знає, що з цього вийшло.

«Я зовсім не хочу це применшувати, і, схоже, гра справді крута. Я не геймер, тому поняття не маю, я в неї не грав. Мій агент запитав, чи хочу я долучитися до озвучки. Я був у студії, може, години чотири. Люди постійно кажуть, яка вона неймовірна, вітають мене — а я почуваюся повним шахраєм. Але я щиро радий за компанію і за те, що все так добре вийшло», — сказав Кокс зі сцени.

На здивування, його похвалили і за таке зізнання. Фанатські акаунти та геймерські медіа позитивно відзначили щирість та чесність Чарлі Кокса. Досить стислий формат запису озвучки не завадив тому, аби геймери охрестили його героя одним з найвиразніших у грі.

Тим часом Clair Obscur: Expedition 33 продовжує нарощувати оберти. Розробники повідомили, що «досліджують широкий спектр майбутніх покращень» — від функцій доступності до нового контенту. Вони також обіцяють розширення локалізації, хоча конкретні мови чи терміни наразі не називають.

Проєкт став перший від нової французької студії Sandfall Interactive. З моменту релізу вона розлетілася шаленими темпами — за 33 дні було продано 3,3 мільйона копій. Попри те, що вона вийшла в одному релізному вікні з ремастером Oblivion — класика Bethesda не «задавила» конкурента. Цілком ймовірно, що Expedition 33 буде претендувати на звання «Гри року». Паралельно Чарлі Кокс повернувся до ролі Мердока в серіалі Disney+ «Шибайголова: Народжений заново», який готується до другого сезону.

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Джерело: GamesRadar