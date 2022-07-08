Ubisoft показала два трейлери піратської пригодницької гри Skull and Bones – вона вийде 8 листопада

Після кількох років розробки компанія Ubisoft нарешті поділилася подробицями про гру Skull and Bones, показала трейлери та розкрила дату її виходу. Гра була анонсована ще 2017 року.

Дія Skull and Bones відбувається у водах Індійського океану під час так званого «золотого віку піратства». Гравці починають з острова і повинні працювати над створенням своєї поганої репутації, щоб стати найнебезпечнішим піратом у відкритому морі. Гравцям будуть доступні різні види активності, включаючи мародерство, полювання на інших піратів, пошук скарбів, щоб збільшити свою погану славу. Чим вища погана репутація, тим вищі нагороди, які вони можуть отримати шляхом контрактів. Схоже, що всі ці дії можна виконувати самотужки, але розробники Skull and Bones підкреслили, що це соціальна гра, що дозволяє гравцям об’єднуватися, щоб боротися з небезпечними ворогами.

Гра Skull and Bones вийде 8 листопада 2022 року на платформах Xbox Series S/X, PlayStation 5, ПК, Stadia і Luna.

Джерело: The Verge