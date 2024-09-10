Удар по технологічних гігантах: суд ЄС зобов’язав Apple сплатити €13 млрд податків, а Google — €2,4 млрд штрафу

Європейський суд підтвердив правомірність багатомільярдних штрафів для технологічних гігантів Apple та Google, зміцнюючи позиції ЄС у боротьбі з монополіями.

Європейський суд справедливості в Люксембурзі ухвалив рішення не на користь Apple та Google у справах про податкові пільги та зловживання домінуючим становищем на ринку. Суд підтримав попередні рішення Єврокомісії, згідно з якими Apple має сплатити Ірландії €13 мільярдів податків, а Google — штраф у розмірі €2,4 мільярда за порушення антимонопольного законодавства.

Ці рішення стали значною перемогою для єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер. Вона зробила Apple та Google головними цілями своєї кампанії за податкову справедливість та чесну конкуренцію з 2014 року. Вестагер наполягала, що вибіркові податкові пільги для великих компаній є незаконною державною допомогою, забороненою в ЄС.

Today is a huge win for European citizens and tax justice. 👉In its final judgment, @EUCourtPress confirms @EU_Commission 2016 decision: Ireland granted illegal aid to @Apple. Ireland now has to release up to 13 billion euros of unpaid taxes. — Margrethe Vestager (@vestager) September 10, 2024

Представники Apple висловили розчарування рішенням суду, нагадавши, що раніше суд нижчої інстанції скасував це рішення. Сьогодні акції компанії впали на 1,3% під час попередніх торгів у Нью-Йорку. Google також висловив невдоволення рішенням суду, зазначивши, що їхня пропозиція 2017 року щодо розв’язання проблем ЄС допомогла збільшити кількість кліків для інших торгових сервісів.

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Справа проти Apple почалася у 2016 році, коли ЄС наказав Ірландії стягнути €13 мільярдів несплачених податків. Генеральний директор Apple Тім Кук тоді назвав це рішення «повним політичним непотребом». Справа проти Google розпочалася у 2017 році зі штрафу за зловживання домінуючим становищем у пошуковій системі для просування власних товарів.

Ці рішення суду можуть мати далекосяжні наслідки для регулювання технологічної галузі. Вони підтримують новий закон ЄС про цифрові ринки, який набув чинності минулого року. Цей закон встановлює правила для великих технологічних компаній, зокрема забороняє їм надавати перевагу власним послугам над послугами конкурентів.

Джерело: Bloomberg