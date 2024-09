Удар по технологічних гігантах: суд ЄС зобов’язав Apple сплатити €13 млрд податків, а Google — €2,4 млрд штрафу

Європейський суд підтвердив правомірність багатомільярдних штрафів для технологічних гігантів Apple та Google, зміцнюючи позиції ЄС у боротьбі з монополіями.

Європейський суд справедливості в Люксембурзі ухвалив рішення не на користь Apple та Google у справах про податкові пільги та зловживання домінуючим становищем на ринку. Суд підтримав попередні рішення Єврокомісії, згідно з якими Apple має сплатити Ірландії €13 мільярдів податків, а Google — штраф у розмірі €2,4 мільярда за порушення антимонопольного законодавства.

Ці рішення стали значною перемогою для єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер. Вона зробила Apple та Google головними цілями своєї кампанії за податкову справедливість та чесну конкуренцію з 2014 року. Вестагер наполягала, що вибіркові податкові пільги для великих компаній є незаконною державною допомогою, забороненою в ЄС.

