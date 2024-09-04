Nvidia втратила $280 млрд за день — рекордне падіння в історії фондового ринку США

Акції Nvidia, провідного виробника комп’ютерних чіпів, зазнали рекордного падіння 3 вересня. Ринкова вартість компанії зменшилася на $280 млрд після того, як Міністерство юстиції США надіслало антимонопольну повістку.

Ціна акцій Nvidia впала на 9,5%, закривши торги на рівні $108. Це найбільше одноденне падіння вартості для будь-якої компанії в історії американського фондового ринку, за даними Google Finance. Після закриття торгів акції продовжили падіння ще на 2%, досягнувши $105.

Міністерство юстиції США надіслало повістки Nvidia та кільком іншим компаніям у пошуках доказів порушення антимонопольного законодавства. Раніше відомство надсилало необов’язкові для виконання запити, але тепер вимагає надання інформації в юридично зобов’язуючому порядку.

Антимонопольні органи США непокоїть, що Nvidia ускладнює перехід бізнесу на продукцію інших постачальників чіпів для штучного інтелекту. За інформацією Bloomberg, є підозри, що компанія карає покупців, які не використовують виключно її послуги у сфері ШІ.

Nvidia відкидає ці звинувачення. У відповіді на запит Bloomberg компанія заявила, що перемагає завдяки якості своєї продукції, що відображено у результатах тестувань та цінності для клієнтів, які можуть вільно обирати найкращі для себе рішення.

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Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, пояснює, що надає пріоритет клієнтам, які використовують продукти компанії в готових до роботи центрах обробки даних. За його словами, це запобігає накопиченню запасів і пришвидшує впровадження технологій Nvidia.

Заснована в 1993 році, Nvidia стрімко перетворилася на найбільшого у світі виробника комп’ютерних чіпів, зокрема для процесів штучного інтелекту. Успіх компанії в створенні інфраструктури для ШІ значно перевершив досягнення її конкурентів. На момент публікації ринкова капіталізація Nvidia становила $2,65 трлн, що в 30 разів перевищує показники колишнього лідера ринку Intel та в 12 разів — конкурента Advanced Micro Devices (AMD).

Джерело: Businessinsider, Cointelegraph