Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами [дослідження No Fluff Jobs]

No Fluff Jobs опублікував звіт з красномовною назвою «Жінки в IT 2023» — четвертий рік поспіль польський конкурент популярного українського сайту анонімного пошуку роботи в IT аналізує зарплати, спеціалізації та кар’єрний шлях жінок у технологічному секторі в Польщі та за її межами. Вперше у цьому звіті взяли участь українські ІТ-спеціалістки.

Саме опитування проводилося методом з 16 січня по 21 лютого серед 4651 респонденток з 5 країн: України, Польщі, Угорщини, Чеської Республіки та Нідерландів. Опитування було орієнтоване як на ІТ-спеціалісток, тобто жінок, які вже працюють у галузі, так і на кандидаток, які тільки шукають свою першу роботу або перебувають у процесі навчання. Серед опитаних

українські жінки становили 481 респондентку, а максимальна похибка для цієї групи становила 4%. Повний звіт доступний за посиланням, а ми своєю чергою вибрали із зарплатного дослідження найцікавіше та наводимо головні тези.

Ключові тези з дослідження No Fluff Jobs, присвяченого жінкам в IT

Серед опитаних найбільша група українських жінок в ІТ-галузі (26%) заробляє від 500 до 1,1 тис. доларів , друга за кількістю респонденток група (16,7%) отримує від 1,1 до 1,6 тис. доларів, трохи менше (15,3%) заробляють від 1,6 до 2,2 тис. доларів, а понад 3300 доларів отримують майже 8%.

За останній рік 62,5% жінок в ІТ отримали підвищення заробітної плати, і майже стільки ж (63,5%) задоволені своїм поточним заробітком. Серед українських ІТ-спеціалісток 54% отримали підвищення у 2022 році , що є найвищим показником серед опитаних груп.

Жінки з Польщі, України, Угорщини, Чехії та Нідерландів мають в середньому на 13% нижчу зарплатню, ніж чоловіки. Найкраща ситуація в Польщі, де ІТ-спеціалістки заробляють на 4,2% менше, ніж чоловіки. У Нідерландах цей показник на 14,2% менший, у Чехії — на 16,4%, в Україні — на 18,25%, а в Угорщині — на 17,2%. Водночас згідно з опитуванням, 63% жінок у технологічній галузі не знають, скільки заробляють колеги на тій самій посаді й з тим самим рівнем досвіду.

Україна — єдина країна серед опитаних, де більшість працює як ФОПи (65,24%). Спеціалістки з Польщі (66,28%), Чехії (70,71%), Угорщини (82,75%) та Нідерландів (63,95%) в переважній більшості працевлаштовані за трудовим договором.

Спеціалістки з Польщі (66,28%), Чехії (70,71%), Угорщини (82,75%) та Нідерландів (63,95%) в переважній більшості працевлаштовані за трудовим договором. Тестування (22%), Frontend (17%) та управління проєктами (7%) — найпопулярніші спеціалізації, в яких працюють українські жінки в ІТ. Загалом в суто технічних напрямках, безпосередньо пов’язаних з кодуванням, працює близько третини. Серед найпопулярніших спеціалізацій Frontend (17%), Fullstack (4,62%) та Backend (4,39%).

тестування (14%), Frontend (11%) та бізнес-аналізу, в Польщі обирають тестування (15%),

управління проєктами (10%) та UX/UI (8%), спеціалістки в Чехії надають перевагу

тестуванню (20%), Frontend (13%) та бізнес-аналізу (8%), а жінки з Нідерландів найчастіше

працюють Frontend-розробницями (12%), Fullstack-розробницями (10%) та менеджерками

проєктів (6%).

Більшість українських жінок, які працюють або тільки шукають роботу, почали кар’єру в IT зі зміни професії (45,2% респонденток). На противагу цьому, 18,6% жінок потрапили в ІТ-галузь після навчання за фахом. Переважна більшість з них, 66%, змінили сферу діяльності на ІТ завдяки самоосвіті. Для порівняння, в Угорщині та Чехії найбільший відсоток жінок мали перший контакт з програмуванням вже у початковій школі (Угорщина: близько 8% та Чеська Республіка: понад 6%), а також під час навчання в середній школі в Угорщині (понад 11%) і Нідерландах (близько 14%)

Щодо шляхів отримання необхідних знань, більшість респонденток навчались самостійно з матеріалів, доступних в мережі або в книгах (75,9%), брали участь в ІТ-курсі чи тренінгу (50,7%), відвідували вебінари (41,7%), за допомогою буткампів (18,3%). Допомогою менторів або менторських програм скористалися 15,3%, ще 18,3% відзначили, що їм допомагали знайомі.

Серед найбільших кар’єрних викликів українські жінки найчастіше згадували: турботу про добробут та боротьбу зі стресом (66%), зміну глобальної економічної ситуації (36%) та зниження мотивації (35%), боротьбу зі стресом відзначили також ІТ-спеціалістки з Польщі (43%), Чехії (46%) та Угорщини (46%). З іншого боку, ІТ-спеціалістки з Нідерландів найчастіше вказували на зниження мотивації (34%).

Трьома найважливішими компетенціями, необхідними в цій галузі, українські ІТ-спеціалістки назвали: вміння працювати в команді (75%), аналітичні здібності (62,9%) та здатність розв’язувати проблеми (61,9%). Серед інших важливих навичок респондентки вказали здатність критично мислити (51,35%), високу стресостійкість (44,3%), навички ведення переговорів та наполегливість (38,9%), емоційний інтелект (33,8%), управління проєктами та людьми (17%).