«Українська мрія» — «Укрпошта» запускає продажі нової марки з літаком Ан-225 [Де купити онлайн]

28 червня до Дня Конституції України «Укрпошта» запускає нову колекцію поштових марок, присвячених знищеному літаку Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти у Гостомелі на початку війни. Випуск марки вперше анонсували наприкінці квітня. Нові марки продаватимуть у відділеннях «Укрпошти», а також онлайн.

Ескіз нової марки ще до початку війни намалювала одинадцятирічна Софія Кравчук з м. Любомль Волинської області — переможець конкурсу «Що для мене Україна?», який відбувся минулого року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України. Окрім марок у продаж вийде тематичний конверт та листівка, а наклад цієї колекції складе 3 мільйони примірників.

Сьогодні пройде погашення штемпелями «Перший день» в Києві та Гостомелі та спецпогашення «Українська Мрія» — у всіх філіях Укрпошти. Як і на попередні поштові випуски, для уникнення спекуляцій діятимуть певні обмеження на продаж — не більше 2 маркових аркушів, 5 конвертів, 5 листівок в одні руки.

Де купити нову марку онлайн в Україні та за кордоном

Ну і куди ж без тематичного мерча від Укрпошти — замовити його можна на Prom та Intertop (мерч з кораблем).

Наступною в середині липня вийде марка «Доброго вечора, ми з України!».