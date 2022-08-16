«Укрпошта» анонсувала випуск NFT-версії першої воєнної марки («Русскій воєнний корабль, іді…») — частину грошей від її продажу спрямують на ЗСУ

«Укрпошта» вирішила випускати марки у NFT-форматі — 16 серпня український державний поштовий оператор анонсував запуску «першої української NFT-марки» та ініціював проведення конкурсу з обрання партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT.

Першою українською NFT-маркою стане перша воєнна марка «Укрпошти» — «Русскій воєнний корабль, іді…». Щодо партнера, він потрібен, оскільки законодавче за «Укрпоштою» не закріплене право випуску NFT-марок, тож оператор зі свого боку ліцензує права на випуск NFT марки і отримує за це винагороду. У пресслужбі «Укрпошти» зазначили, що гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Водночас генеральний директор Ігор Смілянський зі свого боку уточнив, що «решта доходу», отриманого від продажу ліцензії, піде на ЗСУ. З цього можна зрозуміти, що якусь частину виторгу оператор залишить собі.

За результатами проведеного конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії АТ «Укрпошта» укладе договір із переможцем конкурсу, після чого останній зможе приступити до створення NFT-марки.

Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа суб’єкт господарювання, а конкурсні пропозиції необхідно надсилати на електронну адресу [email protected] з позначкою «Конкурс». Їх прийматимуть до 29 серпня 2022 року. З детальними вимогами до учасників та складом конкурсної пропозиції можна ознайомитися за посиланням.

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Точну дату випуску першої NFT-марки «Укрпошта» поки не повідомляє. Ігор Смілянський зазначає, що процес займе певний час, оскільки, серед іншого, це потребує внесення змін у Закон про поштовий зв’язок №4353.

28 липня до Дня Української Державності «Укрпошта» ввела в обіг четверту поштову марку воєнного стану — «Доброго вечора, ми з України!». Відомо, що «Укрпошта» планує випуск ще двох нових марок до кінця цього місяця, які будуть присвячені Дню Незалежності та собаці-«надзвичайнику» Патрону. Також команда держпідприємства працює над ескізами на архітектурні споруди, що «тимчасово виконують невдалу роль у цій війні». Серед них — Керченський міст.