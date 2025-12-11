Ультрабюджетний хіт: монітор Xiaomi A27i 2026 отримав 144 Гц, на третину більшу яскравість та контрастність

Монітор Xiaomi A27i 2026

Xiaomi представила оновлений монітор A27i 2026 — і він отримав кілька помітних покращень, які мають зробити бюджетний 27-дюймовий дисплей ще привабливішим. Модель уже з’явилася на глобальному сайті бренду, тож її вихід на міжнародні ринки — питання часу.

Новинка продовжує лінійку A27i, що дебютувала у 2025 році в країнах Європи та Азії. Xiaomi зберегла загальну концепцію — тонкий корпус, вузькі рамки з трьох сторін, нахильну підставку та 27-дюймову IPS-панель формату Full HD (1920×1080 пікселів,16:9) з кутами огляду 178°. Але сам екран відчутно прокачали.

Головна зміна — частота оновлення зросла зі 100 Гц до 144 Гц. Це повинно забезпечити плавнішу картинку у динамічних сценах, зручнішу роботу та приємніший досвід у швидких іграх. Яскравість теж підросла — тепер до 300 ніт, що робить дисплей більш універсальним у різному освітленні.

Контрастність збільшили з 1000:1 до 1500:1. Разом з тим збереглося покриття колірної гами sRGB на рівні 99%. Монітор пропонує ті самі 6 мс перемикання між градаціями сірого, що й попередник. Також він зберіг той самий набір портів підключення: HDMI 2.0 та DisplayPort 1.4. Є сертифікація TUV Low Blue Light і відсутність мерехтіння, що зменшує навантаження на очі під час тривалої роботи.

Екран можна нахиляти від −5° до +15°, а також закріпити на стіну завдяки VESA-кріпленню 75×75 мм.

Xiaomi поки не оголосила ціну та дату старту продажів монітору A27i 2026. Для орієнтиру: торішня версія A27i продавалася за €119,99, а у Mi Store DE її можна знайти за €109,99.

Раніше Xiaomi представила бюджетний ігровий монітор Redmi G27Q 2026 лише за $112, ультрабюджетний Redmi A за $65 та один із найдорожчих моніторів у своїй історії Redmi Monitor G Pro 27U.

Джерело: notebookcheck