Люди, коні і паркур. Вийшов новий трейлер Mafia: The Old Country, яка все більше нагадує Uncharted

Mafia: The Old Country / Hangar 13

З кожним трейлером Mafia: The Old Country все більше віддаляється від класичної «Мафії» — і все більше нагадує Uncharted.

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У новому ролику від Hangar 13 головний герой Енцо Фавару отримує настанову під пафосну промову мафіозі. У кращих традиціях сицилійської атмосфери хлопець робить все, щоб після втечі з копалень влитися в мафіозну родину. У відео показали частину геймплею: перестрілки з укриттів, стелс, бійки на ножах, паркур по дахах і кінні погоні на Сицилії початку 20 століття. І все це під антураж виноградників, старих кам’яних маєтків, пилових доріг та кипарисів.

Візуал і сцени чітко натякають: розробники надихались Uncharted і Tomb Raider. До того ж стилі ігор перегукуються тим, що четверту «Мафію» зробили лінійною — без відкритого світу, як у Mafia 3. Розробники хочуть уникнути критики, яка супроводжувала попередню частину. Сетинг міста Нью-Бордо був атмосферний, але поза основною кампанією не вистачало активностей. А враження ще більше псувалися через відсутність швидкого пересування та нудні завдання. Тому автори хочуть виправити помилки минулого: більше історії, менше масштабів.

Наразі Hangar 13 хоче розкрити, як саме зародилася мафіозна структура, яку пізніше ми бачили в США. У попередньому трейлері нам показали як Енцо доручають захопити живцем ворога сім’ї. Усе виглядало серйозним випробуванням для новачка, яке потребувало навичок стелса і перестрілок.

Гра вийде 8 серпня 2025 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Джерело: Push